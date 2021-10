Comment profiter du mode macro sur iPhone sans avoir un iPhone 13 Pro ?

Comment profiter d'un mode macro sur votre iPhone sans avoir un iPhone 13 Pro ? Il y a une application pour ça et cela fonctionne vraiment bien.

Si vous ne le saviez pas encore… l’iPhone 13 Pro possède désormais un mode macrophotographie. Cela lui permet de prendre des photos de très près, à seulement 2 centimètres de distance. Ce mode macro n’utilise pas une caméra dédiée mais la caméra ultra-grand angle (12 mégapixels, ouverture f/1,8 avec un champ de vision à 120 degrés et auto-focus).

La bascule se fait automatiquement lorsque vous êtes sur le mode x0,5 et que vous vous approchez très près de l’objet que vous filmez (y compris en Slo-mo et Time-lapse) ou allez prendre en photo. C’est un mode uniquement disponible sur iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Enfin, une application tierce offre ce mode sur les vieux iPhone.

L’application Halide va plus loin

Halide est une application connue de tous les amateurs de photo sur iPhone. Cette application tierce va très loin et offre de nombreuses fonctions avancées pour les iPhone dont un mode manuel.

Halide Mark II - Photo Télécharger Halide Mark II - Photo gratuitement

La mise à jour 2.5 d’Halide ajoute la prise en charge de la fonction macro existante de l’iPhone 13 Pro créée par Apple. Mais cette mise à jour va encore plus loin et ajoute également un mode macro pour les iPhone plus anciens, en utilisant la puce d’Apple (le Neural Engine) pour l’amélioration des détails basée sur l’IA. Vous remarquerez également que l’application propose une fonction focus peaking qui permet de vérifier instantanément si l’objet que vous prenez en photo est net.

Comme vous pouvez le voir, ci-dessous, les résultats sont bluffants. C’est moins précis et net que le mode macro des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, mais cela est suffisant pour s’amuser. De plus, cela fonctionne à partir d’un iPhone 8.

Seul bémol… c’est payant et ce n’est pas donné. Comptez 2,99 euros par mois ou 12,49 euros par an (avec 7 jours gratuits), ou encore 49,99 euros en achat unique.