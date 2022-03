L’app Twitter sur iOS permet maintenant de créer et partager ses propres GIF

L'application Twitter pour iPhone propose dorénavant une nouvelle fonction : la création de GIF, qu'il est ensuite bien sûr possible de tweeter.

Sur Twitter, il est possible de partager des images et des vidéos. Il était aussi déjà possible d’intégrer un GIF, soit en le chargeant depuis la galerie du smartphone, soit en le choisissant parmi ceux disponibles dans la bibliothèque de l’application. Twitter a récemment ajouté une fonctionnalité supplémentaire. L’application officielle sur iPhone permet dorénavant de créer son propre GIF via l’appareil photo, et de le partager directement sur Twitter.

Comment créer son propre GIF sur l’app Twitter ?

Une fois l’app ouverte, créez un nouveau tweet (icône +). Sélectionnez ensuite l’icône d’appareil photo au-dessus du clavier. Vous avez alors le choix sur le format de création : vidéo, capturer, en direct, et GIF. Vous pouvez choisir quel capteur (principal ou selfie) est utilisé. Choisissez GIF : il suffit ensuite de maintenir le déclencheur quelques secondes, le temps de saisir le GIF voulu.

Une fois la vidéo créée, vous aurez le choix entre la boucle classique et l’effet boomerang, via les deux icônes en forme de flèches en haut de l’écran. Vous êtes alors libre de tweeter ce GIF, qui sera aussi enregistré automatiquement dans la galerie de l’iPhone.

Capture d’écran de l’app Twitter pour la fonction GIF // Source : Frandroid Capture d’écran de l’app Twitter pour la fonction GIF // Source : Frandroid

À noter que la qualité d’image de l’image parait dégradée et très compressée, en tout cas lors de notre test. La fluidité de l’animation du résultat laisse aussi à désirer.

La fonctionnalité n’est pour l’instant disponible que sur l’application pour iPhone, mais le sera aussi sur la version Android à l’avenir.

