iOS 17 : des maquettes dévoilent les changements attendus d’Apple pour l’iPhone

Qu'attendre d'iOS 17 ? Selon des rumeurs récentes, Apple envisagerait de repenser les interfaces de certaines de ses applications.

Apple s’apprête à présenter la nouvelle version de son système d’exploitation pour iPhone, iOS 17, lors de la conférence mondiale des développeurs (WWDC) prévue en juin. En attendant, des rumeurs et des fuites continuent de circuler, offrant un aperçu potentiel des améliorations et des changements de design attendus avec iOS 17.

Récemment, de nouvelles maquettes ont été dévoilées, présentant des éléments révisés d’iOS 17, tels que les fonds d’écran, l’application Santé (Health) et l’application Cartes (Wallet).

This is the new grid view for Wallpapers in iOS 17.

• All new Grid-view displays 9+ wallpapers at once.

• Delete wallpapers quickly within the grid-view.

• Rearrange the order of wallpapers in grid-view.

• Share or duplicate wallpapers by swiping up in single-view. pic.twitter.com/BUMugPKb1v

— 941 (@analyst941) April 29, 2023