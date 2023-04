iOS 17 : une fuite dévoile les nouvelles fonctionnalités possibles des iPhone

Apple devrait annoncer la nouvelle version d'iOS lors de la conférence WWDC. Ce n'est pas une surprise, c'est ainsi chaque année. Cependant, fait plus rare, une source révèle les premières informations concernant le futur système d'exploitation de l'iPhone, Apple iOS 17.

En amont de la WWDC, de nouvelles informations ont été partagées sur les nouvelles fonctionnalités, les applications et la compatibilité potentielle de cette importante mise à jour iOS avec les anciens smartphones. Les informations divulguées par le leaker @analyst941 doivent donc être prises avec prudence, même si elles semblent logiques et que la source a déjà révélé des détails exacts sur la fonctionnalité Dynamic Island auparavant inconnue.

Exclusive: Almost everything I know about what’s new in #iOS17. (A thread) — 941 (@analyst941) April 12, 2023

Une compatibilité inchangée

Tous les appareils compatibles iOS 16 devraient recevoir la mise à jour iOS 17. Cela inclut les anciens smartphones des gammes iPhone 8 et iPhone X équipées de la puce Apple A11 Bionic. En revanche, l’adaptation pour tablette, iPadOS 17, pourrait exclure de la mise à jour les appareils équipés de processeurs Apple A9 et A10 Fusion. La décision ne serait pas encore prise, elle dépendrait de l’équipe de contrôle qualité.

Nouveautés pour Dynamic Island, Always-On-Display et Widgets

Les principales caractéristiques de la mise à jour iOS 17 devraient concerner les performances, l’efficacité énergétique, la stabilité et un support à long terme pour les anciens iPhone et iPad. Les modifications majeures concerneraient notamment le centre de contrôle et les fonctionnalités de Dynamic Island. Cette dernière devrait être considérablement élargie pour renforcer l’argument de vente de la zone de la caméra frontale interactive des iPhone actuels et futurs.

De plus, le leaker évoque davantage de paramètres pour les écrans Always-On, les notifications, les options de filtrage du mode Focus et l’accessibilité de l’interface utilisateur pour les personnes âgées et les jeunes enfants. Des widgets actifs sont également en phase de test chez Apple et pourraient inclure des boutons One-Tap ou encore des curseurs. Toutefois, ces fonctionnalités n’ont pas encore été confirmées comme faisant partie de la version finale d’iOS 17.

Enfin, des modifications devraient être apportées à l’interface utilisateur de l’application Health, des améliorations pour CarKey et des fonctionnalités exclusives pour l’iPhone 15 au sein de l’application appareil photo. Ces nouveautés s’accompagneront d’une recherche Spotlight sensiblement améliorée et de nombreuses fonctionnalités de réalité augmentée (AR).

Comme chaque année, après la présentation de la WWDC en juin, les développeurs (et les petits curieux) devraient avoir accès à la première version bêta d’iOS 17, qui sera ensuite proposée au grand public sous forme de bêta publique vers le mois de juillet. Un déploiement final est attendu lors de l’annonce de l’iPhone 15, certainement en septembre.

