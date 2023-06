L’iPhone va-t-il vraiment bloquer l’enregistrement vidéo des concerts ?

« Vous avez enregistré 32 minutes de concert. Faites une pause et profitez du spectacle. », voilà ce qui serait une nouvelle fonctionnalité d'iOS 17. N'avalez pas tout ce qui se dit sur la toile.

Apple a mis en ligne une version bêta de son nouveau système d’exploitation, iOS 17, destinée pour le moment aux développeurs. Cette avant-première technique donne lieu a pas mal de contenus, avant une version bêta publique prévue pour juillet.

Parmi les nombreuses fonctionnalités, une en particulier aurait pu faire débat. Soren Iverson, designer pour Cash App, a révélé dans un tweet qu’une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 pourrait bloquer l’iPhone si un utilisateur filme trop longtemps un concert. Le message affiché serait alors : « Faites une pause et profitez du spectacle ».

iOS camera lock if you record too much concert footage pic.twitter.com/Mfg89toNT1

— Soren Iverson (@soren_iverson) June 13, 2023