Apple redonne vie à 3D Touch… mais pas tout à fait comme vous l’imaginez

Abandonnée à partir des iPhone 11, la technologie 3D Touch revient en quelque sorte sur iOS 17, au travers d'une fonctionnalité liée au retour haptique de l'écran. Cette dernière permet d'obtenir une réponse haptique plus rapide afin de simuler le rendu de 3D Touch.

3D Touch vous manque ? Vous n’êtes pas seuls, mais une fonction d’iOS 17 pourrait peut-être vous redonner le sourire. Au moins en partie. Comme le rapporte WCCFTech, Apple devrait en effet déployer une nouveauté dans la prochaine version du système permettant de « simuler » un peu mieux le rendu de feu 3D Touch, et ce à l’aide d’une réponse haptique plus rapide lors d’un clic maintenu sur certaines icônes ou éléments de l’interface.

Pour rappel, 3D Touch était une technologie introduite avec l’iPhone 6S, capable d’interpréter différents nivaux de pression exercés en un point de l’écran. Très appréciée, cette technologie offrait notamment l’accès à des options supplémentaires au travers d’un clic appuyé sur certaines applications, par exemple.

Elle a toutefois été abandonnée par Apple à partir des iPhone 11, et ce au profit d’un simple système de clic prolongé avec retour haptique, « Haptic Touch », prenant uniquement en compte la durée du clic… et non plus la pression exercée par l’utilisateur.

Un motif de frustration en moins avec iOS 17 ?

Face à l’instantanéité de 3D Touch, le feedback de ce nouveau système n’a toutefois pas réussi à convaincre tous les utilisateurs ayant connu l’ancienne méthode. Un point qu’Apple cherche visiblement à corriger avec iOS 17.

New Fast Haptic Touch option in iOS 17 feels like 3D Touch! 🤩 #ios17 pic.twitter.com/YDkViEVCpp — Apple Intro (@AppleIntro) June 22, 2023

On apprend en effet que la prochaine version du système d’exploitation permettra de régler plus finement la durée de clic requise avant le déclenchement de cette fonction « Haptic Touch ». L’idée ? Permettre d’approcher au maximum le rendu offert en son temps par 3D Touch grâce à un temps de réponse plus court avant la prise en compte de l’interaction.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il faut se rendre dans les réglages de l’iPhone, sous la rubrique « Accessibilité », puis dans l’onglet « Toucher » et enfin dans l’option « Haptic Touch ». Notez par contre que cette nouveauté n’est pour l’instant accessible qu’au travers de la bêta d’iOS 17, réservée au développeurs.

Elle devrait néanmoins être accessible prochainement à plus d’utilisateurs au travers de la bêta ouverte qu’Apple doit lancer prochainement. Selon toute logique, elle devrait enfin être déployée à grande échelle sur la version finale d’iOS 17 cet automne.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !