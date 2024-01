WhatsApp sur iPhone : une nouveauté discrète, mais beaucoup plus sûre en approche

Une version en bêta de WhatsApp sur iPhone montre que cette version de l'application va bientôt goûter aux passkeys, comme c'est déjà le cas sur Android. Ces clés d'accès promettent de faciliter la connexion à votre compte tout en rendant le processus plus sûr.

Jour après jour, WhatsApp continue de s’améliorer en ajoutant ici et là de nouvelles fonctionnalités. Celle qui nous intéresse aujourd’hui va venir renforcer la sécurité de votre application si vous l’utilisez sur iPhone. En effet, les passkeys approchent à grands pas.

Petit rappel. Les passkeys — clés d’accès en français — ont globalement pour vocation de nous débarrasser des mots de passe jugés de moins en moins fiables au fil du temps. Ces clés sont gérées directement par votre appareil, en local, à partir de vos données biométriques (reconnaissance faciale, empreintes digitales). Cela fait un petit moment désormais que des géants tels que Google, Microsoft et Apple poussent cet outil pour une meilleure protection des données sensibles.

De son côté, WhatsApp a déjà apporté les passkeys sur la version Android de son service. Dans l’application, les utilisateurs concernés peuvent ainsi aller dans Paramètres > Compte > Clés d’accès. Le service de messagerie présente alors cet outil comme «un moyen simple de se connecter en toute sécurité ».

Vous pouvez désormais utiliser votre empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le verrouillage d’écran pour vous identifier à l’aide d’une clé d’accès. Vos clés d’accès sont stockées en toute sécurité dans un gestionnaire de mots de passe.

Les passkeys pour WhatsApp sur iPhone

Or, c’est exactement ce que devraient bientôt pouvoir faire également les personnes utilisant WhatsApp depuis un iPhone. C’est ce que révèle le site spécialisé WABetaInfo. Une nouvelle version dans le programme bêta TestFlight vient justement ajouter cette fonctionnalité.

On a même droit à une capture d’écran prouvant que les équipes de WhatsApp sont en train de développer cette nouvelle rubrique de l’application où les utilisateurs et les utilisatrices pourront configurer leur passkey pour accéder à leur compte. Plus besoin de recevoir un code à six chiffres qu’il faut ensuite taper dans l’application pour se connecter à son compte.

WABetaInfo ne peut malheureusement pas fournir de date de déploiement auprès du grand public, mais tout porte à croire que cette nouvelle option arrivera rapidement au détour d’une mise à jour de WhatsApp pour iPhone.