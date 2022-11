Windows 11 : le mode sombre deviendrait bientôt beaucoup plus facile d’accès

Microsoft aurait pour projet d'installer, dans l'Action Center de Windows 11, une commande permettant de basculer à sa guise et facilement entre les modes clair et sombre du système.

Pas de basculement automatique entre les modes clair et sombre sous Windows 11… et aucun moyen de passer rapidement de l’un à l’autre non plus. On apprend de Neowin que Microsoft aurait néanmoins l’intention de régler au moins l’un de ces deux problèmes. Le site spécialisé rapporte en effet que la firme réfléchirait à installer directement dans l’Action center (ce que vous trouvez en cliquant en bas à droite de votre écran) de Windows 11 une nouvelle commande dédiée au mode sombre. Cette dernière permettrait d’activer / désactiver en un clic le mode sombre, à sa guise, et sans procéder à de fastidieux allers-retours dans les réglages.

Découverte par Zac Bowden, journaliste pour Windows Central, cette nouveauté ne permet certes pas d’activer un basculement automatique (pourtant très demandé) mais a au moins le mérite de rendre le mode sombre de Windows 11 plus accessible qu’il ne l’est à l’heure actuelle.

Une nouveauté actuellement en phase de test…

Notez qu’à ce stade, cette nouveauté semble seulement être à l’essai chez certains membres du programme Insider. La capture d’écran fournie par Zac Bowden montre d’ailleurs cette fonction active sur la build 25204 de Windows 11, qui n’a jamais été déployée, précise Neowin. À priori, Microsoft se contente donc pour l’instant d’expérimenter une nouvelle manière d’accéder facilement au mode sombre.

Microsoft is internally experimenting with adding a dark mode toggle to the Quick Settings panel on Windows 11. pic.twitter.com/kQq6BnVKW6 — Zac Bowden (@zacbowden) November 15, 2022

On ignore à ce stade si Microsoft décidera ou non de déployer cette fonctionnalité à grande échelle sur son système d’exploitation. Cela dit, compte tenu de l’attente et de la demande autour d’une telle fonction, il serait surprenant que la firme choisisse au bout du compte de l’abandonner.

Notez qu’il est par contre possible d’activer le mode sombre automatique sur Windows 11 en passant par une application tierce : Auto Dark Mode. Disponible sur le Microsoft Store et sur GitHub, cette application gratuite fait du bon travail pour remplacer une fonctionnalité que Microsoft aurait, depuis longtemps, due implémenter nativement sur Windows 11.

