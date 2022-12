Windows 11 : Microsoft corrige un problème qui ravira les gamers

Près de deux mois après le déploiement initial de Windows 11 22H2, Microsoft résout enfin les problèmes de performances induits, en jeu, par la dernière mise à jour majeure de son système. Une bonne nouvelle, mais qui se concrétise pour l’instant seulement par le biais d’une Preview.

En septembre dernier, Microsoft lançait la mise à jour majeure 22H2 de Windows 11. Quelques semaines plus tard, la firme admettait que certains utilisateurs pouvaient rencontrer des problèmes de performances en jeu suite à l’installation de cette mise à jour. Tous les jeux n’étaient heureusement pas concernés, mais le problème s’avérait suffisamment important pour que Microsoft finisse par bloquer le déploiement de Windows 11 22H2 chez les joueurs les plus susceptibles d’être impactés.

« Certains jeux et certaines applications peuvent présenter des performances inférieures à celles attendues ou des ralentissements sous Windows 11, version 22H2 », commentait alors Microsoft dans une note datée du 11 octobre. « Les jeux et applications concernés activent par inadvertance des fonctions de débogage des performances GPU, qui ne sont pourtant pas destinées à être utilisées par les utilisateurs », précisait enfin le groupe. On apprend cette semaine qu’un correctif est enfin déployé, mais dans un premier temps sous la forme d’une preview.

Windows 11 22H2 bientôt plus à l’aise en jeu chez tout le monde

Cette annonce intervient alors que Microsoft levait, il y a environ une semaine, les blocages mis en place courant octobre et évoqués plus haut.

La preview désormais proposée par Microsoft corrige a priori l’ensemble des problèmes de performances rencontrés. Pour en profiter, il suffit de lancer une actualisation dans Windows Update et d’installer manuellement la Preview KB5020044 qui s’affichera normalement.

Comme le précise The Verge, Microsoft profite aussi de cette mise à jour pour corriger quelques bugs rencontrés sur Windows 11 22H2, ainsi que pour déployer quelques nouveautés. Parmi elles, de nouvelles alertes de stockage pour OneDrive, ainsi que des améliorations apportées à la fonction Spotlight, entre autres.

Notez enfin que Microsoft avait indiqué le mois dernier que certaines fonctions de virtualisation de Windows 11 pouvaient elles aussi avoir un impact sur l’efficacité de nos PC en jeu. La firme avait néanmoins fourni des instructions permettant de désactiver temporairement ces fonctions pour prioriser les performances. Attention par contre à bien les réactiver lorsque leur coupure n’est plus rigoureusement nécessaire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.