Windows 11 sur les Mac M1 et M2 d’Apple : c’est enfin possible (et c’est validé par Microsoft)

Microsoft a noué un partenariat avec Parallels pour créer une vraie machine virtuelle fonctionnant avec Windows 11 Arm sur les Mac d'Apple disposant des puces M1 et M2. On peut donc tout à fait remplacer macOS par Windows sur une machine de la marque à la pomme.

Les Mac d’Apple donnent vraiment envie grâce à un rapport qualité/prix qui s’est amélioré, à l’instar du Mac Mini M2 sorti récemment. Ce qui peut en rebuter certains, c’est tout de même le système d’exploitation, à savoir macOS. Heureusement, il existe une solution toute simple : la machine virtuelle, qui permet d’émuler un autre système d’exploitation. L’entreprise Parallels est désormais officiellement autorisée à commercialiser un émulateur de Windows 11 qui fonctionne même avec les Mac équipés des puces M1 et M2.

Microsoft lâche du lest avec Windows 11

Avec cette solution d’émulation, Microsoft se montre plus souple. En effet, sur la page de support présentant les options d’utilisation de Windows 11 sur les Mac M1/M2, il est précisé que l’on peut utiliser le service Windows 365 (à ne pas confondre avec Microsoft 365) sur ces ordinateurs, qui correspond à un Windows virtuel. Comme le précise The Verge qui rapporte l’information, jusqu’à maintenant, « Microsoft n’a accordé des licences pour les versions ARM de Windows que directement aux OEM, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de M1 et M2 de l’exécuter officiellement dans une VM ».

Parallels Desktop 18 permet donc d’utiliser Windows 11 ARM édition Professionnel et Entreprise sur les Mac M1 et M2. La mise à niveau débute tout de même à 70 euros et l’achat de la licence est à partir de 100 euros.

Les limitations de Windows 11 sur les Mac M1 et M2

Cette émulation de Windows 11 possède cependant des limites, comme le fait remarquer la page de support dédiée. Il est écrit que ces dernières « peuvent avoir un impact sur votre capacité à utiliser différents types de matériel, de jeux et d’applications, y compris ceux qui s’appuient sur DirectX 12 ou OpenGL3.3 ou version supérieure ».

Cela comprend surtout les machines virtuelles qu’on peut lancer à l’intérieur de ce Windows 11… qui est lui-même une machine virtuelle. Ainsi, impossible de lancer des applications Android dans l’OS de Microsoft, de même pour l’environnement GNU/Linux. Aussi, le bac à sable et la « sécurité basée sur la virtualisation (VBS) » ne sont pas disponibles. Enfin, on apprend que « les applications ARM 32 bits disponibles dans le Windows Store ne sont pas prises en charge » sur les M1 et M2. Rassurez-vous tout de même, la plupart des applications peuvent être lancées en x64 et devraient fonctionner sur cet émulateur.

