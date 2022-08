Apple MacBook Air M2 et Dell XPS 13 Plus : où Windows 11 tourne-t-il le mieux ?

Un youtuber a comparé les performances de Windows 11 sur un MacBook Air M2 et un XPS Plus. Dans les faits : Windows 11 tourne mieux sur le MacBook. Mais, il n'est pas simple de comparer les deux machines.

Officiellement, les Mac équipés d’une puce Apple Silicon ne peuvent pas exécuter Windows. Depuis qu’Apple est passé d’une architecture x86 à ARM, Apple n’apporte plus de support officiel à l’OS de Microsoft. Cependant, dans les faits, il est possible d’exécuter Windows sur les Mac équipés d’une puce Apple. Comment ? Tout simplement utilisant un logiciel de virtualisation et une machine virtuelle spécifique basée sur une version de Windows adaptée à l’architecture des puces ARM.

Vous pouvez donc télécharger Windows 11 ARM et le lancer sur un programme de virtualisation. C’est exactement ce qu’a fait le youtuber Max Tech, vidéo relayée par MacG.

Dans cet exemple, il s’est amusé à virtualiser Windows 11 sur la dernière version Parallels Desktop 18 sur un MacBook Air M2 pour le comparer au tout dernier XPS Dell Plus. Ce PC Dell est équipé de la dernière puce Intel Core i5-1240P de 12ᵉ génération. Celle-ci est composée de 4 cœurs P et 8 cœurs E pour 16 threads. Dans la configuration de notre test, elle est couplée à 16 Go de RAM LPDDR5 à 5 200 MHz.

Quant au MacBook Air M2, il est équipé d’un SoC Apple M2, 16 Go de mémoire vive unifiée. Cette puce M2 a également une configuration hybride, avec quatre cœurs hautes performances et de quatre cœurs économes en énergie.

Meilleures performances brutes pour le MacBook Air M2

Dans les faits, le MacBook Air M2 est vendu moins cher que le Dell XPS Plus, 1 499 dollars contre 1 849 dollars. C’est ici que c’est intéressant car, le MacBook Air M2 obtient de meilleures performances brutes avec Windows 11 virtualisé. C’est ce que l’on peut observer dans les benchmarks synthétiques.

Rappelons néanmoins que Windows 11 ARM offre bien moins de fonctionnalités et de possibilités que le traditionnel Windows 11. On peut émuler des programmes x86 sur Windows 11 ARM, mais la couche de virtualisation est moins efficace que Rosetta sur macOS.

Bref, utiliser un MacBook Air M2 avec Windows 11 doit donc être une solution intermédiaire. C’est le cas, par exemple, si vous devez faire tourner un programme n’est pas disponible sur macOS ou dans le cadre du développement de logiciel.

