La barre des tâches de Windows 11 fait marche arrière, mais pour le bien de tous

Microsoft vous a compris. Dans la dernière version Dev de Windows 11, l'option « Ne jamais combiner » fait son grand retour. De quoi réactiver les étiquettes des logiciels et de les dégrouper.

La barre des tâches de Windows est un sujet de discorde pour ses utilisateurs depuis longtemps, comprenant des bras de fer avec Microsoft. Mais ce dernier accepte le retour d’une fonction sur Windows 11 relative à cette barre.

C’est Albacore qui sur Twitter a fait remarquer que Windows 11 va bientôt réintégrer les étiquettes dans la barre des tâches, ainsi que les éléments non groupés. Il a publié sur le réseau social une vidéo de démonstration de la fonctionnalité : de quoi voir comment elle réagit. Dans les faits, cela permet de voir les noms des logiciels ou de leurs fenêtres. Par exemple, si vous avez un navigateur ouvert, le nom de la page qui est ouverte sera affiché dans la barre des tâches. Cela fait penser aux vieilles versions de Windows : Vista, XP, etc.

Taskbar item labels (as well as ungrouped items) are indeed on their way to Windows 11 ✨

Here's a demo of the current state of the feature, definitely further along than last time we looked at it

Fiddled with a few settings in the video so you can see how it reacts pic.twitter.com/7A7H0MWpJV

— Albacore (@thebookisclosed) April 19, 2023