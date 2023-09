Pourquoi imprimer des documents sous Windows pourrait devenir compliqué puis beaucoup plus simple

Microsoft a annoncé la fin du support des pilotes d'imprimante tiers sous Windows. Cette mesure ne permettra plus d'obtenir la mise à jour de certaines imprimantes directement depuis Windows Update. Une fonctionnalité pourtant pratique... mais heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles pour compenser cet arrêt.

Vous obteniez les mises à jour de pilotes pour votre imprimante au travers de Windows Update ? La chose va changer, pas tout de suite, et pas trop vite, mais Microsoft a annoncé la fin de la prise en charge des pilotes d’imprimantes tiers sur Windows.

Conséquence ? L’installation d’une nouvelle imprimante sur votre PC Windows va, à terme, devenir plus simple, mais quelques turbulences pourront survenir entre-temps.

Il s’agit finalement d’un mal pour un bien explique Neowin. Car si l’idée est bien d’arrêter de fournir des pilotes développés par les fabricants tiers au travers de Windows Update, Microsoft en profitera pour pousser en avant son pilote Microsoft IPP, ainsi que les périphériques d’impression conformes à Mopria — un support natif introduit avec la version 21H2 de Windows 10.

Cela évite aux fabricants de périphériques d’impression de fournir leurs propres programmes d’installation, pilotes, utilitaires, etc. La personnalisation de l’expérience de l’appareil est désormais disponible via les applications de support d’impression qui sont distribuées et installées automatiquement via le Windows Store. Cette infrastructure améliore la fiabilité et les performances en déplaçant la personnalisation de l’infrastructure Win32 vers l’infrastructure de développement de logiciels UWP. Enfin, les fabricants d’appareils d’impression n’ont plus besoin de reconstruire leurs logiciels, car cette solution est prise en charge dans toutes les versions et éditions de Windows.

Une nouvelle politique appliquée à toutes les versions de Windows

En d’autres termes, une longue période de transition s’annonce. Elle s’étirera jusqu’en 2027 et devrait s’avérer bénéfique sur le long terme, en dépit des quelques tracas causés aux utilisateurs de certaines imprimantes dans l’entre-temps. Microsoft le sait et mise donc sur un changement très échelonné.

Voici comment la firme a programmé ce changement :

Septembre 2023 : premières annonces

2025 : Les fabricants ne pourront plus publier de nouveaux pilotes d’imprimante dans Windows Update (ils pourront par contre toujours entretenir et mettre à jour les pilotes existants)

2026 : Modification du classement du pilote d’imprimante dans Windows Update afin que Windows commence à favoriser le pilote de classe IPP

2027 : Les mises à jour de pilotes d’imprimante tiers ne seront plus disponibles, à l’exception des correctifs liés à la sécurité (mais les pilotes tiers existants resteront accessibles).

Cette nouvelle politique concernera toutes les versions de Windows, apprend-on. Microsoft précise néanmoins que les fabricants d’imprimantes pourront tout à fait continuer de fournir à leurs clients des « moyens alternatifs » pour télécharger leurs pilotes. Ce remue-ménage est néanmoins censé améliorer et simplifier l’utilisation d’imprimantes sur Windows à long terme.

Grâce à ce changement, les fabricants d’imprimantes n’auront en effet plus besoin de fournir des installateurs et des pilotes dédiés, la chose sera gérée par Microsoft au travers de pilotes propriétaires. Cette nouveauté devrait également contribuer à améliorer les performances et la fiabilité des futures générations d’imprimantes, ainsi qu’une large compatibilité entre les différentes versions et éditions de Windows.

