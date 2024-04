Windows 11 Moment 5 : Microsoft améliore notamment son équivalent à AirDrop

Après une période de bêta, la mise à jour « Moment 5 » de Windows 11 a entamé ce mardi son déploiement chez l'ensemble des utilisateurs au travers du programme Patch Tuesday. On fait le point sur les nouveautés phares de cette version.

Testé en bêta depuis quelques semaines maintenant, Windows 11 « Moment 5 » débutait ce 9 avril son déploiement à grande échelle, à la faveur de l’habituel programme Patch Tuesday. Cette nouvelle mise à jour de Windows apporte une poignée de nouveautés intéressantes, à commencer par une amélioration du Nearby Sharing, qui est en quelque sorte l’équivalent d’AirDrop chez Microsoft.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité ne pouvait être utilisée qu’avec un réseau privé. Ce n’est plus le cas. Avec le déploiement de Moment 5, Nearby Sharing peut désormais être employé, aussi, avec un réseau public. On apprend par ailleurs que Microsoft a dopé les vitesses de transferts de sa fonction de partage de proximité, et qu’il est à présent possible de modifier le nom des appareils utilisés, de manière à les repérer plus facilement lors des transferts de fichiers.

Les fonctions d’accessibilités de Windows 11 s’améliorent

Windows 11 Moment 5 améliore également sa fonction Narrateur, qui fait l’objet en ce mois d’avril d’une petite refonte. On profite à présent de 10 voix naturelles différentes, que l’on peut tester et télécharger directement depuis les réglages du Narrateur. Cette nouvelle version de Windows 11 permet par ailleurs à cette fonction de mieux lire le texte affiché à l’écran, ainsi que de prendre en compte l’écriture manuscrite le cas échéant.

D’autres améliorations sont aussi au menu, cette fois pour l’Accès Vocal de Windows 11. Ce dernier gère désormais le français, l’allemand, ainsi que l’espagnol, et peut enfin fonctionner sur plusieurs écrans en simultanée. Si vous l’activez dans ce contexte, l’Accès Vocal utilisera alors un système de grille pour vous aider à sélectionner la zone exacte à laquelle vous souhaitez accéder.

Notez que Windows 11 Moment 5 est en cours de déploiement, et que Microsoft procède par vagues. Si vous ne voyez pas la mise à jour en question arriver immédiatement dans Windows Update, pas de panique, elle finira bien par arriver sur votre PC au cours des prochains jours.