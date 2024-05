Un avant-goût de Windows 11 AI pour la conférence Microsoft de ce soir

Ce soir, Microsoft dévoile une nouvelle version de Windows 11, appelée Windows 11 AI. Une des nouveautés sera qui a déjà fuité sur les réseaux sociaux.

Une image a fuité sur les réseaux sociaux, elle dévoile le nouveau fond d’écran de Windows 11 AI (et on la retrouve sur aussi sur les fuites du nouveau laptop Samsung). Si cette image statique ne semble pas très impressionnante au premier abord, elle pourrait bien cacher de nombreuses surprises. En effet, des rumeurs courent selon lesquelles Microsoft préparerait de nouveaux effets pour les arrière-plans de bureau de Windows 11, grâce à l’aide de l’IA.

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Selon les rumeurs, Windows 11 AI serait capable de créer un effet de profondeur sur votre fond d’écran, et de le faire réagir au mouvement de votre curseur. Imaginez : Vous déplacez votre souris sur l’écran, et les éléments de votre fond d’écran bougent légèrement, comme s’ils étaient en 3D.

Bien sûr, il convient de prendre ces rumeurs avec des pincettes. Microsoft n’a pas encore confirmé officiellement ces nouvelles fonctionnalités, et il est possible que cela ne soit pas le cas lors de la sortie de Windows 11 AI. Cependant, l’apparition de cette image fuité sur les réseaux sociaux, via un groupe privé Windows Insider Telegram, laisse penser que Microsoft est au moins en train d’explorer cette possibilité. On peut aussi la voir sur les nouveaux Samsung Galaxy Book 4 Edge.

Lors de la présentation de ce soir, Microsoft devrait clarifier ces points et peut-être dévoiler pas mal de surprises.

Où voir la conférence Microsoft de ce soir ?

En réalité, nulle part. La conférence ne sera pas diffusée en ligne, ce qui est assez rare pour être souligné. Pour suivre les annonces et obtenir les dernières annonces, vous pourrez consulter Frandroid, nous allons couvrir cet événement dans la soirée.