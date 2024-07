Cet outil compte bien vous débarrasser de la publicité sur Windows 11

Sous couvert de recommandation, Windows 11 a commencé à mettre en place de la publicité dans son système jusque dans le menu démarrer. Cette nouvelle version d'AdGuard vous permet de vous en débarrasser.

Aujourd’hui, les revenus publicitaires jouent un rôle important en tant que source de revenus pour le développement de services. Si l’on peut s’y attendre du côté de service de SVOD ou encore de jeux vidéo, son arrivée dans des systèmes d’exploitation comme Windows 11 est mal perçu par le public. AdGuard propose de s’attaquer au problème en masquant l’arrivée de la publicité dans le menu démarrer de Windows 11.

Une pratique pernicieuse

L’arrivée de Windows 11 s’est faite avec l’apparition de publicités que ce soit dans son explorateur de fichiers ou encore plus récemment dans son menu démarrer, un sujet controversé qu’a pu couvrir Frandroid. Il est pour le moment possible de désactiver cette option en se rendant dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer et en décochant l’option « Afficher des recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, etc. ». Cependant, certaines entreprises prennent les devants pour proposer une solution plus radicale et prévenir de l’apparition de ces publicités.

Ne plus être le produit

Adguard est un logiciel bloqueur de publicité. Il s’agit d’un concurrent du bien connu Adblock, pour supprimer les publicités sur internet, Adguard y ajoute une suppression des publicités au niveau du système d’exploitation. La nouvelle version 7.18 de leur logiciel affine leur système de blocage, la renforce pour bloquer les publicités présentes sur Windows 11.

S’il est aujourd’hui possible d’user de stratagèmes pour se débarrasser de la publicité, on ne peut regarder qu’avec attention les stratégies qui seront employées par Microsoft à l’avenir pour la mettre en place. Aujourd’hui, cette publicité se centre sur la promotion d’applications de l’écosystème Microsoft, mais qu’en sera-t-il dans le futur ? On pourrait se retrouver avec des systèmes d’exploitation « freemium » à la manière des abonnements de base de Netflix ou aujourd’hui Prime Video qui vous proposent de la publicité pendant vos films et séries vous invitant à payer un supplément pour vous en débarrasser. Une méthode discutable pour un système d’exploitation que les utilisateurs ont payé.