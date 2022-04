Smart #1 : le SUV électrique a une date de présentation et c’est imminent

Après plusieurs mois d’attente, le futur Smart #1 électrique sera dévoilé le 7 avril. L’occasion d’en savoir plus sur sa fiche technique.

On commence à en savoir plus sur le nouveau SUV électrique de Smart, dévoilé sous la forme d’un concept à l’occasion de la première édition du salon de Munich, à l’automne dernier. Montré lors de tests sur la neige, ce dernier portait alors encore un lourd camouflage, donnant malheureusement assez peu d’informations sur son look. Néanmoins, tout porte à croire qu’il sera proche de l’étude de style dévoilée quelques mois plus tôt.

Mais si l’on commence, il est vrai, à s’impatienter un peu, l’attente ne devrait plus tarder à prendre fin. En effet, Smart vient d’annoncer que son premier SUV branché sera officiellement révélé à la presse et au grand public le 7 avril prochain. Une présentation qui se déroulera à Berlin, en Allemagne, dans un lieu historique de la capitale germanique. L’occasion enfin de tout savoir sur ce modèle, qui marque un nouveau tournant pour le constructeur.

Plusieurs versions au programme

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur ce nouveau Smart #1, mais la firme nous a déjà confirmé que celui-ci reposerait sur la nouvelle plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture), déjà utilisée par plusieurs marques du groupe Geely, dont Volvo. Selon nos confrères de l’Argus, celle-ci autorise l’installation de batteries allant jusqu’à 110 kW, permettant d’offrir une autonomie maximale de 700 km.

Néanmoins, plusieurs versions devraient être proposées pour le SUV, avec des fiches techniques sans doute plus modestes. Selon motor.es, celui-ci devrait notamment embarquer un moteur électrique de 150 kW, soit l’équivalent de 204 chevaux, mais d’autres variantes seraient également prévues. La batterie de 66,5 kWh permettrait de rouler entre 360 et 430 kilomètres en une seule charge.

Rival du Mini Countryman

Pour l’heure, c’est à peu près tout ce que l’on sait sur ce Smart #1, qui marque un vrai tournant pour le constructeur, qui avait tentedance à vivoter depuis quelques années. Désormais dans le giron de la joint-joint-venture liant Mercedes et Geely, la firme devrait reprendre du poil de la bête avec ce SUV compact, qui rivalisera alors avec la Mini Countryman.

Encore en phase de test, ce véhicule montrera bientôt son look au public, alors que celui-ci a été particulièrement travaillé pour réduire le coefficient de pénétration dans l’air et ainsi optimiser l’autonomie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.