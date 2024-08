Steam explose son record d’utilisateurs en simultanés

Black Myth : Wukong permet à Steam de battre un nouveau record de joueurs en simultanés sur sa plateforme.

Avec Black Myth : Wukong Steam explose son record d’utilisateurs en simultané présent sur sa plateforme. Un succès qui n’en finit pas de monter l’intérêt des joueurs pour le jeu de Game Science.

De records en records

37 millions. C’est le nombre d’utilisateurs Steam connectés en simultané au 25 août 2024. Un succès qui est à attribuer à Black Myth : Wukong selon PC Gamer. Trois jours après sa sortie, le jeu chinois se vendait à plus de 10 millions d’exemplaires.

Le nouveau venu du studio Game Science continue sur sa lancée de records. À sa sortie, le jeu avait atteint un pic de 1,44 million de joueurs en simultanés. Le plaçant comme le premier jeu le plus joué sur la plateforme devant des succès comme Elden Ring ou encore Cyberpunk 2077.

Black Myth : Wukong est inspiré du roman chinois La Pérégrination vers l’Ouest. Une œuvre majeure dans la culture chinoise et internationale, c’est lui qui a notamment inspiré Toriyama avec un certain Dragon Ball.

Ce jeu est considéré comme le premier titre « Triple A » développé en Chine et à ce titre suscitait de nombreuses attentes. Des attentes qui semblent comblées malgré les controverses.

Une sortie sur fond de polémique

Ces chiffres arriveraient presque à faire oublier les polémiques entourant la sortie du jeu. À son lancement, de nombreuses directives avaient été données aux créateurs de contenus recevant une clé du jeu.

Ces créateurs indiquaient avoir reçu une liste de « DO / DON’T » sur les bonnes pratiques à avoir lorsqu’ils jouaient au jeu. On leur demandait alors de ne pas évoquer des sujets comme la politique chinoise ou encore le Covid-19 en passant par la « propagande féministe ». Des consignes qui questionnent sur la liberté d’expression et les récents témoignages mis en lumière par IGN sur le sexisme présent dans le studio ayant produit le jeu.

