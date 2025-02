Qui a lu votre message ? Google Messages lâche une nouveauté géniale sur Android

L’application Google Messages devrait donner plus de détails sur la réception d’un message envoyé.

L’application de messagerie de Google continue de s’améliorer. Après avoir dévoilé une option permettant de sauvegarder et restaurer ses conversations, l’application ici se concentre sur les informations transmises sur les messages envoyés en donnant plus de détails sur leur réception.

Google Messages Télécharger gratuitement

Une interface plus utile

C’est dans la version bêta (messages.android_20250223_01_RC00.phone.openbeta_dynamic) de Google Messages que les équipes d’Android Authority ont découvert cette fonction.

Auparavant lorsqu’un utilisateur cliquait sur les détails d’un message envoyé, il lui était possible de voir des informations comme l’heure d’envoi et de réception ou encore si le message envoyé était un SMS ou un RCS. Désormais, ce menu fait peau neuve et devrait afficher une interface présentant le message suivi des réactions à celui-ci et d’information plus précise sur le destinataire comme sa photo de profil.

L’une des nouveautés majeures concerne la réception de messages dans le cadre de conversation de groupe. Google Messages devrait bientôt différencier les personnes ayant lu le message des personnes l’ayant reçu, à la manière de WhatsApp. Cette nouvelle fonctionnalité permettrait également dans ce cas précis de cliquer sur l’un des destinataires pour voir s’afficher un menu contextuel permettant de lui envoyer directement un message ou de l’appeler. Pratique.

Cette fonctionnalité n’est pour le moment accessible que sur la version bêta de Google Messages. Google n’ayant pas communiqué officiellement sur le sujet, nous ne sommes pas encore en mesure de savoir quand elle sera déployée pour tous les utilisateurs. En attendant, si vous êtes impatients, gardez un œil sur les mises à jour. Google aime bien surprendre avec des déploiements discrets.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.