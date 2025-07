SSD pour smartphone et microSD : le prix du stockage mobile en baisse pour les Prime Day

Les Prime Day durent seulement quelques jours, mais vos photos restent éternelles grâce aux périphériques de stockage Lexar. De la carte microSD au SSD ultra-compact, il y a certainement un produit en promotion fait pour vous.

Qui ne s’est pas déjà retrouvé confronté au stockage plein d’un smartphone ou d’un ordinateur lors de l’enregistrement de photos ? Un drame qui peut facilement être évité grâce à des sauvegardes régulières sur un périphérique externe.

Ça tombe bien, Lexar propose pendant les Prime Day d’Amazon une myriade de produits pensés pour tous les besoins en sauvegarde. Parmi les meilleurs produits, on retrouve :

Mieux, le SSD portable ES5 profite d’une réduction supplémentaire en appliquant le code LEXARS5 lors de l’achat. Une promotion bonus qui fait encore baisser la facture et place le produit à un prix final de 108 euros.

Lexar ES3 et ES5 : deux disques SSD externes hyper compacts

Que vous soyez plus sauvegarde au calme depuis votre ordinateur portable ou sauvegarde en déplacement depuis votre mobile, Lexar a pensé à vous avec ses deux produits phares : le SSD ES5 et le SSD ES3.

Tous deux hyper compacts, ils bénéficient d’une excellente capacité de 1 ou 2 To et peuvent se connecter à tous types d’appareils sans besoin de formatage spécifique, en USB-A ou USB-C. Très léger, les deux modèles se glissent facilement dans votre poche ou dans un sac de voyage. Ils profitent également d’une très bonne protection contre les chutes (2 m pour l’ES3 et 3 m pour l’ES5).

Le SSD Lexar ES3 est compact et puissant. // Source : Lexar

Quelques différences sont cependant à noter sur ces deux modèles, notamment la vitesse de lecture et d’écriture. Le SSD ES3 peut aller jusqu’à 1050 Mb/s en lecture, et jusqu’à 1000 Mb/s en écriture. Le ES5 quant à lui peut aller jusqu’à 2000 Mb/s tant en lecture qu’en écriture.

Sorti début juillet, le modèle ES5 propose par ailleurs quelques nouveautés dont le cousin, plus abordable, n’est pas équipé. Le SSD ES5 est en effet compatible MagSafe et peut ainsi se fixer au dos de votre iPhone. Une caractéristique bien utile, d’autant plus qu’il peut gérer les vidéos en Apple ProRes et les enregistrer en temps réel pour ne pas encombrer la mémoire de votre smartphone.

Le Lexar ES5 prend en charge l’Apple ProRes. // Source : Lexar

Si ne possédez pas de smartphone Apple, pas de panique, le SSD ES5 prend également en charge le format Samsung Pro Video pour les enregistrer en temps réel.

En ce moment, le SSD Lexar ES3 est disponible pour les Prime Day au prix de 75,99 euros et le ES5 est en promotion à 108 euros avec le code LEXARS5.

Découvrir le SSD Lexar ES5 en promotion LEXARS5

Lexar SSD compact Go with Hub : pensé pour la création de contenu

Ne vous arrêtez pas à son design atypique, le SSD Go with Hub de Lexar est un concentré de ce que la marque fait de mieux. Mesuré à seulement 15 grammes sur la balance, c’est un produit ultra compact. Pensé pour tous les smartphones équipés d’un port USB-C, Lexar vise aussi les utilisateurs d’iPhone 15 et 16 avec ce produit.

Le SSD Lexar Go with Hub peut se brancher seul ou avec sa station d’accueil USB. // Source : Lexar

À l’instar du SSD ES5, le Go with Hub prend en charge le format vidéo Apple ProRes et enregistre les séquences directement sur le SSD. Un véritable atout quand on sait qu’une vidéo d’à peine 10 secondes pèse déjà plus d’un Go dans ce format.

Avec le hub, il est possible d’ajouter des accessoires vidéo supplémentaires. // Source : Lexar

Mieux, le SSD Lexar Go With Hub vient avec une station d’accueil USB compatible qui permet d’ajouter divers accessoires comme de l’éclairage, un micro ou une batterie externe. Un combo pensé pour la création de contenu vidéo, mais qui aura aussi toute sa place dans le confort de votre bureau.

Très rapide, il permet de transférer les données jusqu’à 1050 Mb/s en lecture et 1000 Mb/s en écriture.

En ce moment, le Lexar SSD Go with Hub est en promotion à 169,99 euros.

Carte microSD Silver Plus 512 Go : la polyvalence

On a toujours besoin d’une carte microSD chez soi. Les usages sont nombreux : élargissement du stockage d’un smartphone, d’un appareil photo, d’un drone, d’une action cam ou encore d’une console de jeu, il vaut mieux la choisir rapide et de grande capacité.

Source : Lexar

Avec sa Silver Plus de 512 Go, Lexar combine les deux. En lecture, la carte peut atteindre une vitesse de 205 Mo/s, idéale pour transférer rapidement vos données. En écriture, elle peut aller jusqu’à 150 Mo/s, parfait pour les prises de vue en rafales ou l’enregistrement de vidéo en 4K.

Côté solidité, le constructeur promet le meilleur : antimagnétique, résistante aux chocs, à la chaleur, à l’humidité… Elle est pensée pour durer longtemps, même dans des conditions extrêmes.

Source : Lexar

À noter enfin que la carte Lexar Silver Plus est livrée avec l’outil Lexar Recovery qui permet, lorsqu’il est installé sur votre ordinateur, de récupérer des fichiers accidentellement supprimés de votre périphérique de stockage.

La carte microSD Lexar Silver Plus 512 Go est en ce moment à seulement 64,99 euros pendant les Prime Day.

Et pour retrouver tous les produits Lexar en promotion, ils sont disponibles sur la page Amazon dédiée ou sur le site du constructeur.