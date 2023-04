Humane dévoile un assistant vocal sous forme de pin’s, et c’est très intriguant

L'entreprise américaine fondée par deux ex-dirigeants d'Apple a dévoilé dans une conférence TED à venir son « wearable », un assistant vocal dopé à l'IA à porter comme un pin's. Un outil fonctionnant sans smartphone et permettant de projeter du contenu sur sa main.

La présentation a des airs de keynote de leur ancien employeur. Dans une conférence TED, la start-up américaine Humane, fondée par deux anciens cadres d’Apple, a présenté son premier produit « wearable » : un petit assistant vocal par intelligence artificielle avec un projecteur intégré, sous forme d’un pin’s à accrocher à sa veste.

Si la vidéo n’est censée sortir que le 22 avril prochain, plusieurs sources dont le média en ligne Inverse ont dévoilé en avance des extraits vidéos de cette conférence, ce vendredi 21 avril. Des fuites qui corroborent les informations du site Axios, publiées deux jours plus tôt.

Un assistant autonome sans smartphone

Des deux fondateurs d’Humane, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, seul ce dernier était présent sur la scène de la conférence TED. Face au public venu l’écouter parler de relations entre humain et technologie, le président de la start-up fondée en 2018 a fait la démonstration de leur premier produit, dont plusieurs détails avaient fuité en mars 2023 :

« Imaginez que vous étiez en réunion toute la journée et vous souhaitez juste un résumé de ce que vous avez manqué ». Chaudhri met alors le doigt sur le petit produit en forme de broche accroché au niveau de son cœur puis demande à l’assistant de le « Mettre aux nouvelles » (« Catch me up »).

Après quelques secondes d’attente, une voix artificielle lui résume le contenu de ses e-mails, messages et invitations de calendrier non lus.

"Catch me up," a summary of crucial information you may have missed while you were busy, on @humane's device. pic.twitter.com/AAIfh2Chfm — Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023

« C’est complètement autonome. Vous n’avez pas besoin d’un smartphone ou de tout autre appareil pour l’appairer », précise le cofondateur de Humane. Un élément qui peut donc laisser penser que les informations citées sont récupérées via une connexion à un stockage en cloud, s’avance le média en ligne The Verge.

Des infos projetées au creux de la main

Une première démonstration intrigante, car le produit sort des normes technologiques actuelles : pas d’interface tactile, pas de mot-clé « Ok Google » pour convoquer l’assistant vocal, juste un tout petit pin’s avec écran monochrome qui se fait discret.

La suite continue pourtant d’impressionner. Dans un autre extrait vidéo, le conférencier est interrompu par une sonnerie d’appel… issue de son assistant portatif. Il met alors sa main ouverte devant le produit, qui projette sur sa paume le nom de l’appelant (sa femme et collègue Bethany Bongiorno). Imran Chaudhri répond donc à l’appel, bien que la vidéo ne montre pas comment (et qu’il n’appuie pas sur les « boutons » affichés sous le nom projeté).

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call. Thanks @ZarifAli9 for sharing! pic.twitter.com/7qyDScPkOh — Ben Geskin (@BenGeskin) April 21, 2023

Autre fonctionnalité mise en avant : comme évoqué dès mars 2023, le produit est équipé d’une caméra permettant d’identifier des objets devant soi. Le président d’Humane en fait également la démonstration dans un autre extrait, plaçant une barre chocolatée devant le pin’s, qui lui recommande de ne pas la manger du fait de son intolérance au beurre de cacao.

Traduction à la volée en québécois

Enfin, Imran Chaudhri fait une ultime démonstration du produit dans la dernière vidéo du produit : l’homme appuie à nouveau sur la petite broche puis, sans demander quoi que ce soit, prononce une phrase en anglais… aussitôt traduite en français québécois par la voix de l’assistant.

@humane's device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions. pic.twitter.com/PFwEAsNxDI — Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023

Tout aussi impressionnant, ce dernier exemple souligne pourtant un point remarqué dans les autres démonstrations : toutes les étapes intermédiaires et manipulations du produit ne sont pas montrées, confirmant que cette présentation est plus ou moins une pièce de théâtre mise en scène.

Malgré ses promesses, ce pin’s technologique reste donc un prototype, même si la promesse d’un assistant vocal par IA avec projecteur dans un format aussi compact nous intrigue assez pour suivre de près les prochaines étapes de son développement.

