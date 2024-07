Ce home-trainer connecté va vous permettre de faire du vélo en intérieur sans vous ruiner

Le constructeur australien JetBlack a annoncé son home trainer Victory, compatible avec Zwift et proposé à un prix bien plus accessible que ses concurrents.

Depuis quelques années, les home-trainers à transmission directe ont le vent en poupe chez les cyclistes. Ce type d’appareil permet en effet de fixer son vélo, sans la roue arrière, au pignon de l’appareil pour pédaler. Ces home-trainers ont également souvent l’avantage d’être connectés et de permettre de pédaler sur Zwift, à la fois jeu vidéo et plateforme d’entraînement de cyclisme, tout en simulant les montées et les descentes grâce à une résistance plus ou moins.

Seulement, ces home-trainers sont généralement proposés au prix fort. Comptez par exemple plus de 550 euros pour le Wahoo Kickr Core, le même prix pour le Garmin Tacx Flux S ou même 2000 euros pour le Garmin Tacx Neo 3M. Pour rendre cet usage plus accessible, le constructeur australien JetBlack a présenté ce jeudi un nouveau home-trainer connecté au tarif bien plus attractif, le JetBlack Victory.

Un home-trainer connecté complet

Comme le rapporte le site DC Rainmaker, ce home-trainer connecté à transmission directe est équipé de tout ce qu’on peut attendre d’un appareil de ce type. Au niveau du pignon, il embarque directement le système Zwift Cog V2, un pignon virtuel qui, une fois connecté à Zwift, pourra augmenter la résistance en fonction de la vitesse sélectionnée dans le jeu. Le home trainer est par ailleurs compatible avec les protocoles ANT+, Bluetooth Smart et Wi-Fi. En termes de résistance, le JetBlack Victory est annoncé comme pouvant proposer une résistance de 1800 W et peut simuler des pentes jusqu’à 16 %. Le home-trainer embarque par ailleurs un volant d’inertie — entraîné par la cassette — de 4,5 kg.

À l’instar du Wahoo Fitness Kickr Core, le JetBlack Victory est par ailleurs certifié « Zwift Ready », indiquant une pleine compatibilité avec le service de vélo virtuel. Il peut par ailleurs embarquer non seulement un vélo traditionnel, mais également le récent vélo d’appartement Zwift Ride grâce à l’intégration native du Zwift Cog.

Dernier point et non des moindres, le JetBlack Victory est doté d’une nouvelle version du pignon Zwift Cog, avec un système de crans manuels pour réduire le bruit et assurer une indexation optimale avec le dérailleur du vélo.

Prix et disponibilité du JetBlack Victory

Le JetBlack Victory sera disponible dans le courant du mois de septembre prochain. Il sera proposé en Europe au prix de 449 euros, soit plus de 100 euros de moins que les modèles concurrents à caractéristiques équivalentes.