Bagues connectées : méfiez-vous de cette promesse trop belle pour être vraie

On voit apparaître depuis quelques mois des bagues connectées pleines de promesse, mais vendues par des marques différentes avec un design parfaitement identique.

Depuis quelques mois, le marché des bagues connectées de santé est en pleine effervescence. Il faut dire que, dans la foulée d’Oura, d’autres acteurs se sont lancés dans ce domaine. On pense notamment à l’Ice Ring, à la Ultrahuman Ring Air ou à la Circular Ring Slim. Cependant, ces bagues sont encore onéreuses avec des modèles qui dépassent la plupart du temps les 100 euros. Le modèle le moins onéreux jusqu’à présent était l’Ice Ring, affichée à 199 euros.

Néanmoins, une autre bague connectée de santé pourrait tirer son épingle du jeu avec un prix trois fois moins élevé que ses concurrentes. Il s’agit de l’iHeal Ring Ceramic Fashion Health Monitor vendue par le site KospetiHeal au prix de 99 dollars, soit 89,50 euros HT.

Sur le papier, cette bague connectée promet d’être intéressante avec 4 tailles proposées, une finition non pas en titane, mais en céramique, deux coloris (noir ou blanc), une mesure de la fréquence cardiaque, une certification d’étanchéité IPX8 et un boîtier permettant de la recharger même sans avoir de prise avec soi. Outre la fréquence cardiaque, la bague peut également suivre votre activité en temps réel et vos phases de sommeil.

La prudence reste de mise

Seulement, la prudence reste de mise. Dans un secteur en plein essor, il n’est pas rare de tomber sur des appareils qui ne sont pas à la hauteur ou qui sont issus du dropshipping. Dans le cas de l’iHeal Ring Ceramic Fashion Health Monitor, une simple recherche d’image inversée sur Google permet de trouver de très nombreuses bagues avec un design parfaitement identique. Rien que sur Amazon, on trouve la THYXGS Smart Ring à 84 euros, l’Evanem Smart Ring à 170 euros ou l’anneau intelligent de Furlou. Trois bagues connectées qui partagent étrangement le même design et les mêmes visuels que le modèle d’iHeal.

Rien ne prouve que la bague d’iHeal est issue du dropshipping, qu’il s’agit d’une arnaque ou qu’elle n’a pas été conçue par iHeal. Comme cela se fait souvent dans l’industrie tech, le modèle pourrait avoir été vendu par le constructeur sous marque blanche à plusieurs revendeurs. Néanmoins, la prudence reste de mise. Comme souvent, si la promesse est trop belle pour être vraie, c’est probablement qu’elle ne l’est pas.

