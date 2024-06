Cette bague connectée se met à niveau pour préparer l’arrivée de la Galaxy Ring

Le constructeur indien Ultrahuman a lancé deux nouvelles fonctions pour se préparer à l'arrivée de la première bague connectée de Samsung.

Sur le marché des bagues connectées, si Samsung, Amazfit ou Honor comptent se lancer à court ou moyen terme, d’autres constructeurs sont déjà sur le pied de guerre avec des modèles déjà commercialisés. C’est notamment le cas de la start-up indienne Ultrahuman qui propose, depuis la fin d’année dernière, sa propre bague, la Ultrahuman Ring Air.

Pour aller plus loin

Test de l’Ultrahuman Ring Air : une bague connectée aux conseils de santé brillants

Cette bague reprend en grande partie les fonctionnalités proposées par la bague de référence sur le marché, la Oura Ring 3. Néanmoins, il lui manquait encore une fonctionnalité de taille pour en faire un capteur réellement indispensable pour les sportifs : la synchronisation des activités vers Strava. C’est désormais le cas depuis la semaine dernière avec une mise à jour de son application pour smartphones.

Dans un mail envoyé à ses utilisateurs, Ultrahuman indique qu’il est désormais possible d’exporter automatiquement les entraînements enregistrés sur l’application vers Strava.

Strava Télécharger gratuitement

Pour ce faire, les possesseurs d’une bague Ultrahuman n’ont qu’à se rendre dans l’icône de profil sur l’application, puis sélectionner l’option « se connecter à d’autres applications » et choisir Strava. Dès lors, il suffit de renseigner les identifiants de son compte Strava pour que les activités soient automatiquement exportées vers le réseau social dédié aux sportifs.

De nombreux sports enregistrés et un nouveau score de récupération

Rappelons que Strava est l’une des applications les plus utilisées par les sportifs. L’application vous permet de découvrir les entraînements de vos proches, de les commenter ou de les encourager. Elle permet également d’observer sa progression, sa charge d’entraînement ou son niveau d’activité. Strava compte plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde et supporte aussi bien le vélo que la course à pied, l’entraînement en salle, l’escalade ou la randonnée. Cependant, jusqu’à présent, seul Oura était compatible avec Strava pour le partage de ses activités. Avec Ultrahuman, c’est donc un second constructeur de bagues connectées qui se rend compatible avec l’application sportive.

En plus de l’export vers Strava, la mise à jour de l’Ultrahuman Ring Air permet désormais de profiter d’une fonctionnalité baptisée « récupération dynamique ». Celle-ci va analyser votre récupération et votre activité en fonction des moments de la journée pour vous inciter à faire de l’exercice quand le soleil est levé et à vous reposer dès qu’il est couché.