Cette bague connectée a été conçue en titane d’avion de chasse

Au CES 2025, l’entreprise indienne Noise a présenter ses nouvelles bagues connectées Luna Ring, mais aussi une nouvelle gamme de montres connectées ColorFit Pro 6.

Voici la Luna Ring Gen 2.0 // Source : Noise

Un peu moins de deux ans après l’annonce de sa Luna Smart Ring de première génération, l’indien Noise, jeune acteur sur le marché des Wearables, ne vient pas les mains vides au CES. Le constructeur vient de présenter à Las Vegas sa nouvelle bague connectée Luna Ring Gen 2.0, ainsi qu’une nouvelle gamme de montres connectées ColorFit Pro 6.

Contrairement à la majorité des appareils concurrents, fabriqués en Chine, les différents produits dévoilés par Noise ont la particularité d’être fabriqués sur les terres de la marque : en Inde, comme se plaît à le souligner Amit Khatri, co-fondateur de Noise, dans un communiqué publié ce 7 janvier.

« (…) Nous portons l’innovation indienne sur la scène mondiale. Nos produits fabriqués en Inde témoignent de notre engagement à créer des expériences significatives, centrées sur le consommateur, qui trouvent un écho dans le monde entier », lit-on notamment.

« En tant que l’une des premières marques locales à se hisser parmi les trois premières entreprises mondiales de smartwatches, nous sommes fiers de montrer l’influence croissante de l’Inde dans l’écosystème technologique mondial ».

Pour l’instant connu principalement en Inde, Noise totalise environ 20 millions d’utilisateurs, précise le blog Wearable… ce qui est à la fois beaucoup et peu, compte tenu de la population indienne (1 429 milliard d’habitant).

De nouveaux wearables axés… sur l’IA (bien évidemment)

Quoi qu’il en soit, la nouvelle Luna Ring Gen 2.0 est présentée comme la première bague connectée au monde à intégrer de l’IA. Dans le détail, la bague permet d’afficher sur votre smartphone des informations avancées, enrichies par l’IA, pour surveiller de multiples bio-marqueurs. Parmi eux, le stress, le sommeil, la santé cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, ou encore la santé des femmes (cycle menstruel notamment).

Les ColorFit Pro 6 // Source : Noise

La nouvelle bague de Noise a également été évaluée dans le cadre du standard Philips Biosensing comme étant capable d’afficher des résultats précis à 98,2 %. Elle brille néanmoins surtout en matière d’autonomie, estimée à 30 jours sur une seule charge… ce qui en fait d’office l’une des bagues connectées les plus endurantes du marché. Sur le plan matériel, Noise évoque un châssis fabriqué dans du titane normalement destiné à la conception des carénages d’avions de chasse.

À défaut d’avoir un placement tarifaire précis pour ce produit dans l’immédiat, on sait que la Luna Ring Gen 2.0 entrera en précommandes le 9 janvier prochain, et que les premières livraisons débuteront en mars.

En parallèle, Noise a également dévoilé sa nouvelle gamme de montres connectées ColorFit Pro 6 (ci-dessus). Ces dernières ne sont néanmoins évoquées que très succinctement par Noise dans l’immédiat. On sait simplement qu’elles proposeront, elles aussi, un suivi et une analyse, dopés à l’IA, de votre santé et activité physique. Noise promet en outre d’avoir conçu ces montres « Pro pour les pros ». Tout un programme. Nous avons hâte d’en savoir plus.