Xiaomi lance des lunettes connectées à un prix qui défie toute concurrence

Xiaomi a dévoilé ses nouvelles lunettes connectées, les Mijia Smart Audio Glasses. Il s'agit de lunettes audio lancées en Chine à l'équivalent de moins de 60 euros.

Depuis quelques années, les lunettes connectées ont le vent en poupe, sans pour autant connaître un succès commercial mirobolant. Il faut dire que les différents constructeurs se cherchent encore entre des lunettes de réalité augmentée, des lunettes capables de filmer, des lunettes dotées d’intelligence artificielle ou des modèles permettant d’écouter de la musique.

À l’instar de Bose ou de Huawei, c’est justement cette piste qu’a choisie Xiaomi pour ses dernières lunettes connectées en date, les Mijia Smart Audio Glasses. Ces lunettes connectées ont été annoncées cette semaine en Chine comme le rapporte le site GizmoChina et sont proposées à un prix particulièrement agressif. Pour rappel, la gamme Mijia correspond aux produits connectés de Xiaomi, en dehors des smartphones, des montres ou des écouteurs.

Concrètement, les lunettes sont ainsi dotées de transducteurs classiques qui sont positionnés directement sur les branches. Les lunettes sont par ailleurs annoncées avec une autonomie pouvant atteindre, sur le papier, jusqu’à 24 heures d’écoute de musique. Du côté des contrôles, les branches sont dotées de capteurs tactiles qui vont permettre de mettre la musique en pause ou de changer de piste.

Des lunettes disponibles en plusieurs formats et design

Xiaomi a également conscience que des lunettes ne sont pas des écouteurs comme les autres et qu’il s’agit également d’un accessoire de mode. Pour permettre aux utilisateurs de sélectionner les modèles les plus à leur goût, le constructeur propose six versions différentes, avec des montures cerclées, demi-cerclées, rectangulaires ou avec ou sans barre de renfort. Xiaomi précise par ailleurs que les verres peuvent être changés afin de s’adapter à la vue de l’utilisateur ou pour intégrer des verres solaires si nécessaire.

Rappelons par ailleurs que Xiaomi avait déjà lancé des lunettes connectées par le passé avec ses Smart Glass. Il s’agissait cependant de lunettes de réalité mixte aux fonctions bien plus poussées, notamment grâce à des écrans.

Les lunettes Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses sont pour l’instant lancées uniquement en Chine via Xiaomiyoupin, la plateforme de financement participatif du constructeur. Elles y sont proposées à un prix particulièrement agressif de 459 yuans, soit 58 euros HT.