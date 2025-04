Cette montre connectée est complètement réparable et peut s’améliorer avec le temps

La marque écossaise Una a développé une nouvelle montre de sport qui peut être facilement réparée et dont les composants pourront être remplacés à l’avenir.

La Una Watch // Source : Una

Les montres connectées sont régulièrement pointées du doigt pour leur manque de réparabilité, à l’image de la note de 3/10 accordée en octobre dernier par iFixit à l’Apple Watch Series 10.

Néanmoins, il semble que ce ne soit pas une fatalité et une start-up écossaise, Una, s’est mis en tête de développer une montre de sport complètement réparable à domicile par l’utilisateur.

La première montre de la marque, la Una Watch, fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter et a déjà récolté plus de 250 000 euros sur les 11 655 euros demandés.

Une montre de sport aux fonctions complètes

En fait, le principe de la montre est assez semblable à ce que l’on peut trouver sur des montres de sport plus traditionnelles comme celles de Garmin, de Coros, de Suunto ou de Polar. On va donc retrouver un écran MIP transflectif, une puce GPS double fréquence, un altimètre barométrique, une large autonomie de 10 jours, et le suivi de nombreuses activités sportives. La montre embarque par ailleurs un capteur cardio optique qui n’est pas sans rappeler le capteur Elevate Gen 4 de Garmin.

Le capteur cardio optique de la Una Watch // Source : Una

Une montre de sport entièrement réparable

Cependant, l’originalité de la Una Watch réside dans les capacités de réparation offertes. Le boîtier de la montre est maintenu par différentes vis qu’il est facile de retirer à l’aide d’un simple tournvis.

La Una Watch // Source : Una

Par ailleurs, Una compte proposer plusieurs composants à l’unité pour permettre de les remplacer si l’écran, le boîtier ou la batterie venaient à s’abîmer. Un principe qui n’est pas sans rappeler celui des smartphones Fairphone ou des PC portables Framework.

Autre originalité, la Una Watch ne nécessite pas de câble propriétaire pour se recharger, puisqu’elle est munie d’un port USB-C sur la tranche.

Enfin, Una précise que son système sera open source et qu’il sera donc possible de concevoir des composants additionnels compatibles avec la montre. « En raison de la nature modulaire d’Una, les possibilités sont illimitées avec un potentiel pour de nouveaux capteurs et composants ». On pourrait donc imaginer, à l’avenir, la disponibilité d’un écran Amoled en lieu et place de la dalle MIP fournie de base.

La Una Watch // Source : Una

Pour l’heure, la Una Watch est encore en phase de financement participatif sur Kickstarter où elle est proposée à partir de 245 euros. Elle est déclinée en trois coloris, blanc, bleu ou noir. Les premières livraisons devraient avoir lieu en août prochain.