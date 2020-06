Montres connectées : Huawei double ses ventes en un an et passe devant Samsung

Dans le marché mondial des montres connectées, toujours plus concentré, Huawei a réussi un grand coup en se hissant à la seconde position, devant Samsung, grâce à une croissance des ventes de plus de 100% en un an.

Depuis un an, ce n’est pas la joie chez Huawei du côté des smartphones. Obligé d’abandonner les services mobiles Google pour ses derniers modèles, le constructeur chinois a décidé de miser sur sa stratégie d’écosystème maison pour s’appuyer sur d’autres types d’appareils. Une stratégie qui semble payante à en croire les chiffres de l’institut IDC.

En effet, le cabinet d’analyse publiait la semaine dernière le bilan du premier trimestre 2020 sur les marchés des accessoires connectés en général, et des montres connectées en particulier. Si le premier n’a pas radicalement changé entre le premier trimestre 2019 et la même période en 2020, avec le même classement de tête pour les cinq constructeurs (Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei et Fitbit), on ne peut pas en dire de même sur le seul marché des montres connectées.

Selon les chiffres du cabinet IDC, qui se base non pas sur les ventes auprès du grand public, mais sur les ventes des différentes marques aux revendeurs, Huawei est désormais le numéro 2 mondial, derrière Apple. Une progression qui s’explique notamment par des ventes passées de 1,2 million de montres au premier trimestre 2019, à 2,6 millions au premier trimestre 2020, soit une croissance de 118,5 %.

Apple toujours loin devant

En face, Apple reste largement en tête, avec 4,5 millions de montres Apple Watch vendues au premier trimestre 2020, contre 4,6 millions l’an dernier, et Samsung a également écoulé moins d’unité, passant de 2 millions à 1,8 million de montres vendues. On notera néanmoins une grande disparité d’un cabinet d’analyse à l’autre puisque Strategy Analytics annonçait le mois dernier un trio de tête Apple, Samsung et Garmin.

De leur côté, Garmin et Huami ont également réussi à s’imposer à la quatrième et cinquième place avec des croissances respectives de 31,7 et 80,2 % d’une année à l’autre. En fait, ce sont surtout les « autres » constructeurs qui ont vu leurs ventes significativement diminuer, avec une baisse de 35,7 % des ventes d’une année à l’autre. Au global, le marché des montres connectées a quant à lui baissé de 7,1 %.

Cette très forte croissance de certains acteurs comme Huawei, Fitbit et Huami, et le maintien relatif d’Apple et Samsung semble marquer une consolidation du marché des montres connectées auprès de cinq principaux constructeurs. Si ces cinq marques ne représentaient l’an dernier que 51 % du marché mondial, elles s’en accaparent désormais 65,9 %.