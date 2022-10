USB : la nouvelle norme devrait arriver très bientôt

Adieu les numéros de version obscurs et les suffixes pas toujours très clairs non plus, l'organisme en charge de l'USB-C opte (enfin) pour des logos bien plus faciles à comprendre. Et ils pourraient bientôt arriver

C’est officiel, les câbles et connectiques USB-C laissent désormais tomber les numéros de version et autres sigles peu compréhensibles (USB 3, USB 3.1, SuperSpeed, etc…) pour adopter un nouveau branding affichant directement les vitesses de transferts auxquels s’attendre.

Décidée par l’USB Implementers Forum (USB-IF), l’organe industriel chargé de chapeauter le standard USB, cette nouveauté (qui rappelle un peu ce que l’on trouve sur les cartes SD) va permettre au grand public de savoir beaucoup plus facilement à quoi s’en tenir lors de l’achat de nouveaux câbles, accessoires ou appareils basés sur la connectique USB-C. Une connectique qui a de l’avenir, tout spécialement en Europe où elle devrait progressivement devenir universelle pour certains appareils électroniques.

Quand l’USB-C fait peau neuve pour gagner en clarté

« Ce que les consommateurs veulent – et nous l’avons appris – c’est savoir deux choses : Quel est le plus haut niveau de performance que le produit peut atteindre ? Et quel est le plus haut niveau de puissance que dont je peux profiter avec ce produit ? », a déclaré Jeff Ravencraft, Président et COO de l’USB-IF interrogé par The Verge. Une prise de conscience un brin tardive, qui aboutissait l’année dernière à l’initiative dont nous devrions commencer à profiter très prochainement.

Bonne nouvelle, nous n’aurons sans doute pas à attendre beaucoup de temps pour commencer à voir fleurir cette nouvelle nomenclature. Comme le précise Android Authority, ces changements entreront en vigueur à partir de ce trimestre et devraient donc apparaître sur les emballages concernés d’ici à la fin de l’année.

L’USB-IF a également annoncé ne pas vouloir donner de nom à la nouvelle norme USB 4, qui se contentera à la place de ce nouveau système de dénomination axé essentiellement sur les vitesses de transferts… mais pas seulement. Rappelons en effet que ce système permettra aussi de mettre facilement en évidence le niveau de puissance en charge de nos futurs câbles et accessoires USB-C.

