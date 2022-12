Galaxy S23 : la liste des accessoires de Samsung dévoilée en partie

Souvent bien informé, le journaliste allemand Roland Quandt nous renseigne cette semaine sur une partie des accessoires attendus avec les futurs Galaxy S23 de Samsung.

Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, les trois futurs fleurons de Samsung devraient être annoncés en janvier ou février prochain. Et alors que le design et les principales spécifications techniques des nouveaux terminaux du géant coréen sont désormais fortement pressentis, c’est sans réelle surprise qu’émergent les premières informations concernant cette fois les accessoires officiels attendus avec les S23.

Journaliste spécialisé, souvent bien informé, pour le site allemand WinFuture, Roland Quandt a réussi à recueillir avant l’heure une liste préliminaire et non exhaustive des principaux accessoires (et de leurs coloris) attendus avec le nouveau triptyque haut de gamme de Samsung.

Les coloris des S23 Ultra (pratiquement) confirmés

Principale information rapportée par Roland Quandt : le coloris des stylets S Pen qui seront couplés aux S23. On apprend qu’ils seront déclinés en noir, vert, rose (Light Pink) et beige. Ces coloris seront vraisemblablement aussi ceux des Galaxy S23 Ultra, ce qui nous permet d’avoir dès à présent une assez bonne idée des teintes que l’on découvrira officiellement en début d’année prochaine.

2/2:

S23 Ultra stylus colors (confirming Ultra device colors):

Black, Green, Rose (aka Light Pink), Beige — rquandt@mastodon.social (@rquandt) November 29, 2022

Pour le reste, on apprend que les Galaxy S23, S23 et S23 Ultra pourront compter sur les accessoires officiels suivants : une housse en cuir, une housse en silicone (avec et sans sangle ou dragonne), un cadre de protection (pour éviter les chocs et griffures sur le pourtour du smartphone), une coque transparente « Clear View » et une housse transparente Ultrafine. Comme évoqué plus haut, et à défaut d’être connus dans l’immédiat, il est très probable que d’autres accessoires soient de la partie.

Pour rappel, sur ses Galaxy S23 Samsung arrêterait les frais avec ses processeurs Exynos. Contrairement à ce qui avait été fait les années précédentes, l’ensemble des consommateurs devraient donc profiter d’appareils équipés de puces Qualcomm. Comprenez que les S23 pourraient tous s’appuyer sur un Snapdragon 8 Gen 2. Une nouveauté intéressante, confirmée à mi-mot par Samsung fin juillet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.