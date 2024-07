Attention, cette batterie Magsafe pose un risque d’incendie : vous pouvez vous faire rembourser

Le constructeur Baseus procède à un rappel massif de ses batteries externes Magsafe pour iPhone. En cause, un risque d'incendie causé par une surchauffe de la batterie.

On pousse de plus en plus loin les batteries lithium-ion de nos appareils. Elles se chargent de plus en plus vite, propose une recharge sans-fil grâce à une bobine magnétique et sont de plus en plus volumineuse tout en restant compact. Samsung en sait quelque chose, on peut parfois pousser un peu trop loin les curseurs, et causer des risques pour l’utilisateur. C’est ce qui arrive à la marque Baseus qui commercialise plusieurs modèles de batterie externe compatible Magsafe pour iPhone. Deux modèles sont en cause, la batterie PPCXM06 de 2022 avec une capacité de 6000 mAh et une charge de 20W, et le modèle PPCXW06, plus récent, avec les mêmes caractéristiques. Ces produits étaient commercialisés sur AliExpress et Amazon entre 2022 et 2024.

Pour aller plus loin

Batterie externe : notre sélection des meilleures power bank en 2024

En cause, un risque d’incendie causé par une surchauffe des batteries. La marque a repéré 39 incendies où ses batteries étaient impliquées. Elle procède donc à un rappel général.

Comment se faire rembourser ?

Si vous avez une batterie de la marque Baseus correspondant aux numéros de modèle précisés au-dessus, il faut immédiatement arrêter de l’utiliser. La marque a mis en place une page dédiée sur son site officiel pour répondre aux différentes questions. En France, la commercialisation de la batterie s’est surtout faite à travers Amazon France. Le commerçant a prévenu les personnes concernées par un email envoyé le 11 juillet 2024 venant de l’Amazon Product Safety Team.

Il est possible de procéder à un remboursement de la batterie en contactant le service client d’Amazon, même après la période de rétractation de 30 jours proposée par le commerçant. Il suffit d’indiquer que le fabricant procède à un rappel pour risque d’incendie pour justifier la demande. Le service client propose alors une étiquette de retour gratuite pour renvoyer le produit, ainsi qu’une étiquette à apposer sur le colis indiquant sa dangerosité potentielle.

Si vous ne souhaitez pas procéder à un remboursement, nous vous recommandons de confier la batterie en question à un centre de recyclage de batterie lithium-ion en expliquant la situation. Dans tous les cas, il ne faut plus l’utiliser ni la recharger.