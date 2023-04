Pour son iPhone 15, Apple fabriquerait déjà des EarPods en USB-C

Apple commencerait à préparer certains accessoires pour ses iPhone 15. Parmi eux, les EarPods dotés d'une connectique USB-C idoine seraient déjà entrés en production.

Comme souvent, la meilleure preuve d’un changement de design important sur les produits Apple vient des accessoires fabriqués en amont pour les accompagner. Alors que de nombreuses rumeurs étayent depuis des mois la piste d’un passage du Lightning à l’USB-C sur les iPhone 15, voilà qu’une information supplémentaire tend à confirmer cette thèse : la mise en production supposée d’EarPods dotés, justement, d’une connectique USB-C.

Pour rappel, les écouteurs filaires d’Apple, toujours vendus une vingtaine d’euros dans les Apple Store, sont pour l’instant proposés avec une connectique Lightning ou un Jack 3,5 mm. Leur adoption du standard USB-C — qui ne signifie pas nécessairement que les versions existantes seront supprimées du catalogue — est un signe probant du changement de fusil d’épaule très certainement en cours avec les prochains iPhone.

S’il faut rester prudent jusqu’à l’officialisation des iPhone 15, attendue en septembre prochain, ce passage à l’USB-C ne fait plus tellement de doute. Pour rappel, cette transition pourrait néanmoins se faire avec quelques limitations, que nous résumions dans cet article.

Also USB-C MFI cables and Earpods are in mass production for a while is the best proof that it’s happening.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 27, 2023