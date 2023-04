Ce vidéaste a réussi à recycler ses vieux AirPods HS en écouteurs filaires

L'ingénieur et vidéaste Ken Pillonel, habitué aux projets de modification d'appareils Apple, est parvenu à transformer de vieux AirPods presque hors service en écouteurs filaires USB-C parfaitement fonctionnels.

Et si vos vieux AirPods dont la batterie est HS (et que vous pouvez accessoirement envoyer au recyclage) pouvaient en fait être convertis en écouteurs filaires connectables en USB-C à votre smartphone ? Eh bien, c’est ce qu’a réussi à faire Ken Pillonel, un ingénieur et vidéaste connu pour ses projets de modification réalisés sur plusieurs produits Apple.

Après avoir transformé un iPhone pour y ajouter un port USB-C (mais aussi l’inverse), et avoir réalisé une opération similaire avec le boîtier d’AirPods classiques, puis d’AirPods Pro, l’intéressé a décidé de faire quelque chose avec de « vieux » AirPods dont les écouteurs ne tenaient plus que 20 minutes sur batterie au bout de 3 ans d’utilisation.

Un recyclage réellement intéressant

Décrit par Ken Pillonel comme son « projet le plus innovant jusqu’à présent », cette conversion d’AirPods quasiment hors service en écouteurs filaires USB-C parfaitement fonctionnels apporte une réponse concrète à l’obsolescence regrettable des écouteurs sans-fil d’Apple… dont les batteries (par essence périssables) n’ont pas été conçues pour être remplacées. iFixit leur avait d’ailleurs attribué à juste titre un score de réparabilité de 0/10.

Au travers de ce projet, loin d’être à la portée du commun des mortels, le vidéaste semble vouloir sensibiliser à l’absence totale de réparabilité pour les AirPods et les écouteurs sans-fils concurrents, tous ou presque destinés à la poubelle après quelques années d’utilisation.

Comme le précise 9to5Mac, plusieurs options s’offrent aux utilisateurs souhaitant revenir à des écouteurs filaires ayant, in fine, un impact plus faible sur l’environnement. Apple commercialise par exemple toujours ses EarPods en version Jack 3,5 mm et Lightning. Autrefois fournis en France avec les iPhone achetés neufs, ces derniers offrent une qualité audio proche de celle d’AirPods classiques pour un prix nettement inférieur lorsqu’on les achète au détail (19 euros « seulement » sur le site officiel d’Apple).

Il est également toujours possible d’acheter un adaptateur Lightning vers Jack 3,5 mm afin de connecter à un iPhone n’importe quelle autre paire d’écouteurs filaires — dont certains de grande qualité. Notez à ce propos que nous avons dressé une liste des meilleurs modèles filaires du marché.

