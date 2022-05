Après l’iPhone avec un port USB-C, les AirPods ont droit au même bidouillage

Ken Pillonel récidive après l'iPhone avec port USB-C en créant les AirPods avec port USB-C ! En faisant ça, il a sans doute réalisé le rêve de beaucoup de fans de tech !

Après l’iPhone avec port USB-C, après le téléphone Android avec port Lightning, l’étudiant en ingénierie Ken Pillonel récidive en créant les premiers AirPods avec port USB-C au monde.

Les premiers Airpods USB-C au monde

En ce 10 mai, l’étudiant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Ken Pillonel, a publié une courte vidéo dans laquelle il montre brièvement comment il a réussi à changer la connectique de ses écouteurs sans fil signés Apple.

Il y a quelques mois de cela, le surnommé Kenny Pi avait publié une vidéo proof of concept (preuve de concept) sur sa chaîne YouTube également. Il avait réussi, au prix de quelques paires d’écouteurs, à recharger des AirPods via un câble USB-C. En fait, le véritable challenge pour lui était de miniaturiser les différents branchements pour les faire rentrer dans un boîtier d’AirPods.

Ce qui est assez impressionnant, c’est l’intégration du port dans le boîtier : on ne voit pas vraiment la différence avec un étui « normal ». C’est un point sur lequel il a apporté du soin et le résultat est là.

La solution a été d’utiliser un PCB flexible qui rentre dans ce boîtier. Mais selon ses dires, ce défi technique l’a occupé presque tous ses weekends pendant quelques mois confie-t-il à The Verge. Pour l’instant, on n’a vu qu’une courte vidéo, mais il a déclaré en préparer une plus détaillée qui est en cours de montage.

Nous aurons droit à une documentation open source détaillée pour savoir comment changer le port de ses AirPods, comme il avait pu le faire avec les instructions pour passer son iPhone à l’USB-C.

Le créateur de ce mod a annoncé qu’il fonctionnait sur les AirPods de première et de deuxième génération (pour l’instant).

Avoir tous ses appareils Apple en USB-C, c’est possible ?

Avec les AirPods, Ken Pillonel peut désormais recharger plusieurs appareils en USB-C : son MacBook et depuis quelque temps son iPhone. Comme il le montre dans la vidéo, il peut charger ces trois appareils Apple à l’aide d’un seul et unique câble. Pourquoi faire ? « Parce que », dit-il, en coupant brusquement la vidéo. Mais on peut facilement imaginer que c’est tout de même plus simple d’avoir un seul câble pour tout recharger.

Mais d’autres appareils Apple restent à modifier pour avoir tout l’écosystème de la marque à la pomme converti à l’USB-C : la souris ou encore le clavier.

L’USB-C au cœur de l’actualité

Et si cet étudiant en ingénierie avait transformé ses AirPods pour rien ? C’est en effet la question que l’on peut se poser puisque la question de l’obligation du recours à l’USB-C se pose au sein de l’Europe. Les parlementaires se sont d’ailleurs mis d’accord sur le principe : seul l’USB-C doit être utilisé en Europe. L’Union européenne voudrait faire de l’USB-C la norme pour les câbles et ports sur les appareils électroniques portables. Il est possible que dans quelques années, les fabricants soient obligés d’équiper leurs appareils avec de l’USB-C, y compris Apple.

Mais au moins, Ken Pillonel a le mérite d’aller plus vite que la législation et qu’Apple en matière d’USB-C. Une volonté a priori partagée par nos lecteurs et lectrices, puisque lors de notre sondage à propos de l’USB-C sur iPhone, vous étiez 60 % à indiquer que ce serait plus pratique et 17 % à déclarer que ce serait plus écologique.

