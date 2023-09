L’une des meilleures barre de son de Samsung de 2023 bénéficie déjà de 300 euros de réduction

Le cru 2023 des barres de son de Samsung s’est révélé aussi bon, voire meilleur que celui de 2022. Pour la rentrée, les barres de son haut de gamme Samsung HW-Q800C et HW-Q930C 2023 bénéficient d’une belle réduction de 300 euros chacune. On vous explique comment en profiter.

En quelques années seulement, Samsung s’est fait une belle réputation dans le milieu des barres de son. L’année dernière, le constructeur coréen avait frappé fort avec sa Samsung HW-S800B, une barre de son très compacte et à la puissance impressionnante.

Cette année, Samsung a encore amélioré sa formule avec la Samsung HW-Q800C (qui a reçu la note de 9/10 dans les colonnes de Frandroid) et sa version encore plus haut de gamme, la Samsung HW-Q930C 2023.

Jusqu’au 2 octobre prochain, ces deux barres de son bénéficient d’une offre de remboursement (ODR) différée de 100 et 200 euros chacune, qui s’ajoutent à des réductions immédiates déjà très généreuses. Voici ce qu’il faut retenir :

La Samsung HW-Q800C, dont le prix est habituellement de 799 euros a droit à 200 euros de remise immédiate et à 100 euros d’ODR. Son prix passe donc à 499 euros, soit plus de 35 % de réduction.

La Samsung HW-Q930C 2023, dont le prix est habituellement de 999 euros a droit à 100 euros de remise immédiate et à 200 euros d’ODR. Son prix passe donc à 699 euros, soit 30 % environ de réduction.

Samsung Q-Series HW-Q800C 2023 : équilibrée, puissante et compacte

À moins de 500 euros jusqu’au début du mois d’octobre, la Samsung Q-Series HW-Q800C est sans conteste le meilleur rapport qualité-prix pour une barre de son Samsung. Dans son test, Frandroid a encensé la qualité audio de l’appareil : « sa signature sonore est équilibrée et elle sait jouer très fort sans se décomposer », peut-on lire en conclusion, juste à côté d’un beau 9/10.

Le son n’est d’ailleurs pas la seule de ses qualités. La véritable prouesse de Samsung, c’est d’avoir réussi à atteindre une telle justesse sonore avec un appareil aussi compact. La HW-Q800C fait en effet 1,10 mètre de longueur, pour 6 cm de haut et 12 cm de profondeur. Autrement dit, elle sait se faire très discrète sous un écran. Et pour ceux qui ont accroché leur téléviseur au mur, elle est fournie avec un kit de fixation et des vis pour la suspendre.

Cette compacité est d’autant plus remarquable que la barre de son héberge au total 11 haut-parleurs, pour une restitution de 5.1.2 canaux. Comprenez que l’on trouve 5 canaux pour la spatialisation horizontale, 2 pour la spatialisation verticale et un dernier pour les graves. C’est cette spatialisation qui donne l’impression que le son entoure le spectateur lorsqu’il est face à elle. Elle est évidemment compatible Dolby Atmos et DTS:X.

La HW-Q800C a par ailleurs été pensée pour s’accorder avec les (excellents) téléviseurs de Samsung. Elle embarque en effet la technologie Q-Symphony 3.0, qui permet de synchroniser les haut-parleurs des téléviseurs QLED, NEO QLED et OLED de Samsung à ceux de la barre de son pour renforcer encore plus l’immersion.

À tout cela, Samsung a ajouté des tonnes de fonctionnalités très pratiques : intégration de Chromecast, support de AirPlay 2.0, possibilité de contrôler très finement la barre de son depuis l’application Samsung SmartThings, intégration de la technologie SpaceFit Sound pour adapter le son à la disposition de la pièce ou encore support du HDMI eARC pour profiter de la barre de son avec une console ou un lecteur Blu-Ray. Et pour ne rien gâcher, une télécommande est incluse dans le packaging.

Lancée au prix de 799 euros en avril 2023, la Samsung HW-Q800C bénéficie en ce moment de 200 euros de réduction immédiate auxquels il faut ajouter une remise supplémentaire de 100 euros via une ODR. Jusqu’au début du mois de septembre, cette barre de son est disponible au prix de 499 euros seulement sur le Samsung Store. Elle est aussi disponible à 499 euros (après ODR) chez Boulanger.

Samsung Q-Series HW-Q930C 2023 : une immersion sonore encore plus poussée

Si vous trouvez que la HW-Q800C n’est pas assez complète, c’est vers la HW-Q930C qu’il faut se tourner. Cette barre de son est identique pratiquement en tout point à la HW-Q800C à la différence qu’elle comprend deux enceintes arrière sans fil supplémentaires et deux transducteurs supplémentaires au sein de la barre de son.

C’est une différence de taille, car on passe d’une restitution de 5.1.2 canaux à 9.1.4 canaux. Les deux enceintes arrière ajoutent en effet deux canaux supplémentaires pour la spatialisation verticale et les deux transducteurs supplémentaires ajoutent deux canaux supplémentaires pour la spatialisation verticale. En termes d’immersion sonore, un nouveau cap est passé.

Surtout, la HW-Q930C embarque les mêmes options de connectivité et fonctionnalités que la HW-Q800C. Si vous disposez d’un téléviseur haut de gamme de Samsung de 2022 ou 2023, vous avez donc la possibilité de bénéficier du son Dolby Atmos sans fil via Wi-Fi. De même, cette enceinte est compatible avec AirPlay 2.0, supporte la diffusion Chromecast et possède une connectique complète (entrée optique, deux prises HDMI eARC, port USB).

Avec 100 euros de remise immédiate et 200 euros d’ODR, la barre de son HW-Q930C ne coûte actuellement que 699 euros. Une belle réduction de 30 % par rapport à son prix de lancement, affiché à 999 euros en avril dernier. Cette barre de son est également disponible chez Boulanger, Fnac et Darty.