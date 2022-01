HyperX annonce un casque gaming doté d’une autonomie de feu au CES 2022

HyperX a annoncé trois casques au CES 2022, deux sans fil et un filaire. Voici tout ce qu'on sait à leur propos.

HyperX a présenté trois nouveaux casques gaming lors du CES 2022. La grande star est sans conteste le HyperX Cloud Alpha, un casque sans fil capable de tenir 300 heures sans avoir besoin de passer par la case recharge.

Un design haut de gamme

Il s’agit d’une belle mise à jour de son casque HyperX Cloud Alpha sorti en 2017 avec la dimension sans fil qui vient s’y ajouter. Le casque est compatible DTS Headphone:X, utilise une technologie « à double chambre » et promet un design plus fin que son prédécesseur.

Côté design justement, HyperX annonce un similicuir souple et pliable, une mousse à mémoire de forme et un cadre en aluminium, tout cela dans un but de durabilité et de stabilité. Le casque embarque également un micro anti-bruit amovible avec indicateur d’état LED et des commandes audio embarquées.

Deux autres casques plus accessibles

HyperX a également présenté deux autres références plus accessibles. Le HyperX Cloud II promet une spatialisation avancée du son avec du surround 7.1 virtuel. Le 7.1 sera par ailleurs activable d’une simple pression sur un des boutons du casque.

Le micro est détachable, il y a une mousse à mémoire de forme et les matériaux promettent une certaine qualité, puisque le HyperX Cloud II propose du similicuir et un cadre en aluminium.

Dernier produit présenté, l’HyperX Cloud Core est un casque filaire ce coup-ci, qui propose lui aussi un support DTS Headphone:X et une spatialisation 3D. Niveau matériaux, on conserve là aussi le cadre en aluminium et la mousse à mémoire de forme. Le micro possède une tige flexible et il est détachable.

Prix et disponibilités

Le Cloud Alpha Wireless pourra être acheté dès février au prix de 199,99 dollars (sans précision pour l’Europe) ;

Le Cloud II sera disponible en mars pour 99,99 dollars ;

Le Cloud Core sort dès ce mois de janvier à 69,99 dollars.

