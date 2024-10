Le contrôle parental appliqué aux casques de vos enfants

JBL vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle gamme de casques spécialement conçus pour les jeunes utilisateurs. Cette collection, baptisée JBL Junior, comprend trois modèles qui allient sécurité auditive, confort, qualité sonore et dont deux sont dotés d’un système de contrôle parental.

Spécialiste des systèmes audio, JBL propose une très large gamme d’enceintes nomades notamment et de très nombreux casques. Mais sur ce dernier marché, il existe un segment assez particulier qui mérite toute l’attention, celui des casques destinés aux enfants.

En effet, nos bambins n’ont pas les mêmes besoins que nous autres adulte et doivent surtout être protégé notamment contre les risques de son trop fort. Mais JBL va plus loin que la simple limitation du volume (à 85 dB) puisque les parents peuvent gérer l’expérience d’écoute, au sens large.

Une application pour tous les contrôler

Les nouveaux casques JBL Junior 470NC et JBL Junior 320BT disposent effectivement d’un contrôle parental étendu via l’application JBL Headphones. Celle-ci fournit des rapports détaillés en temps réel sur le temps d’écoute et le volume sonore, permettant ainsi aux parents de surveiller facilement l’utilisation des casques par leurs enfants.

Les deux casques sont dotés d’un microphone et d’une connectivité Bluetooth. Le JBL Junior 320 est aussi disponible version uniquement filaire (non compatible avec l’application JBL Headphones). Le JBL Junior 470NC est un modèle qui embarque une fonction de suppression active du bruit. Cela aide les enfants à se concentrer sur leur contenu audio, même à faible volume, en bloquant les bruits environnants.

Pour les deux modèles Bluetooth, Junior 470NC et Junior 320BT, JBL annonce une autonomie de 50 heures avec une seule charge (via un port USB-C). Ils sont dotés de la fonction de connexion multipoint offrant la possibilité de les appairer avec plusieurs appareils et de passer facilement de l’un à l’autre.

Un design pensé pour les enfants et des prix abordables

Bien entendu, étant donné qu’ils sont destinés aux plus jeunes, la marque indique avoir accordé une attention toute particulière au design de ces nouveaux casques. Ils sont disponibles dans des couleurs vives et profitent de commandes adaptées aux petites mains. Ils sont pliables et donc très faciles à transporter. Notez aussi l’idée d’avoir repensé l’emballage des casques. En effet, ceux-ci peuvent être transformés en support pour téléphone ou tablette, et personnalisés avec des autocollants fournis.

Le nouveau casque JBL Junior 470NC est disponible pour un prix de 80 euros environ en rose, blanc/gris/orange ou bleu clair/bleu foncé alors qu’il faut compter sur un tarif de 50 euros environ pour le modèle JBL Junior 320BT en rose, cyan ou bleu. La version filaire, JBL Junior 320 est proposée à un prix de 30 euros.