Yamaha lance des écouteurs sans fil et un casque conçu pour l’audio spatial

Yamaha a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil, les TW-E3B, et un casque sans fil conçu pour profiter d'un son 3D, le YH-L700.

Alors que le marché de l’audio grand public est désormais trusté par les écouteurs sans fil, Yamaha compte bien prendre sa part du gâteau. Après avoir lancé trois paires d’écouteurs sans fil en octobre dernier, le constructeur japonais a dévoilé ce jeudi ses nouveaux modèles, les Yamaha TW-E3B.

Fort logiquement, ces écouteurs succèdent aux TW-E3A lancés en octobre dernier. Ils en reprennent d’ailleurs l’esthétique globale avec un format intra-auriculaire et sans tige. Néanmoins, quelques nouveautés sont à souligner notamment au niveau du format, plus compact de 25 % que celui des TW-E3A. Les Yamaha TW-E3B profitent également d’une surface antidérapante pour mieux adhérer aux oreilles, tandis que les boutons de commande ont été revus.

Mais c’est véritablement sur la qualité sonore que Yamaha a travaillé au développement de ses TW-E3B. Ils profitent en effet de transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètre capables de produire une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. Les écouteurs sont par ailleurs compatibles non seulement avec les codecs Bluetooth AAC et SBC, mais également avec l’aptX. Yamaha communique également sur une reproduction des basses fréquences particulièrement soignée et des aigus clairs, pour une restitution audio particulièrement fidèle. Le constructeur japonais a également intégré sa technologie Listening Care qui va ajuster automatiquement les fréquences sonores à faible volume pour que l’on puisse profiter de sa musique sans avoir à augmenter le volume et s’abimer les oreilles. Notons cependant que les Yamaha TW-E3B sont dépourvus de réduction de bruit active.

Du côté de l’autonomie, Yamaha communique sur 6 heures d’écoutes consécutives, avec un boîtier qui permet trois recharges supplémentaires. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IPX5 et résistent donc aussi bien à la transpiration qu’à la pluie, aux éclaboussures ou aux projections d’eau.

Un casque Yamaha YH-L700 optimisé pour l’audio spatial

En plus de ses écouteurs TW-E3B, Yamaha a également présenté ce jeudi un nouveau casque audio au nom tout aussi sexy : le Yamaha YH-L700A. Il s’agit d’un casque supra-auriculaire dont les coussinets reposent sur l’oreille, avec une fonction de réduction de bruit active. Ce casque Bluetooth se distingue surtout par son champ sonore particulièrement large, optimisé pour l’audio spatial.

Ce casque Yamaha YH-L700A est lui aussi compatible avec les codecs Bluetooth AAC, SBC et aptX et profite d’une autonomie de 11h avec réduction de bruit et fonction d’immersion sonore 3D et de 34 h uniquement avec la réduction de bruit.

Les écouteurs Yamaha TW-E3B seront proposés août en six coloris (noir, violet, vert, gris, bleu et rose) au prix de 129 euros. De son côté, le casque Yamaha YH-L700A sera disponible en août, uniquement en noir, au tarif de 499 euros.