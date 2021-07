Ces écouteurs sans fil offrent une autonomie de 10 heures avec réduction de bruit

Master & Dynamic a annoncé une nouvelle version de ses écouteurs, les MW08 Sport. Proposant une autonomie de plus de dix heures, ils gagnent une possibilité de charge sans fil du boîtier.

En mars dernier, le constructeur américain Master & Dynamic, spécialisé dans l’audio haut de gamme, lançait ses derniers écouteurs sans fil en date, les Master & Dynamic MW08. Ils succédaient alors aux MW07 Plus, lancés en 2019. Il n’aura pas fallu attendre deux ans de plus pour découvrir les nouveaux modèles de la marque. Master & Dynamic vient en effet d’annoncer ses nouveaux écouteurs true wireless, les Master & Dynamic MW08 Sport.

Comme leur nom l’indique, les MW08 Sport reprennent en fait le gros des caractéristiques des MW08. On va ainsi retrouver une autonomie de 12 heures et une réduction de bruit active ainsi qu’un design en grande partie similaire.

Cela ne signifie pas que les MW08 Sport n’apportent rien à la gamme de Master & Dynamic, loin de là. En termes de design, les nouveaux écouteurs « Sport » arborent un matériau en verre saphir, et non plus en céramique. Un moyen pour le constructeur d’alléger ses écouteurs et de les rendre plus résistants aux rayures. Le boîtier est quant à lui recouvert de fibre en kevlar pour proposer un rendu mat moins sensible aux traces de doigts.

Une nouvelle compatibilité de charge sans fil

Mais la principale différence entre les MW08 Sport et leurs prédécesseurs réside dans l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité liée justement au boîtier. Celui-ci est en effet compatible avec la charge sans fil par induction. Selon la firme américaine, 30 minutes de recharge du boîtier sur un socle Qi va permettre de récupérer 50 % de batterie, tandis qu’une charge complète prendra une heure et demie.

Pour rappel, les Master & Dynamic MW08 sont des écouteurs dotés de transducteurs de 11 mm de diamètre, d’une fonction de réduction active du bruit hybride grâce à trois microphones par écouteurs, d’une certification d’étanchéité IPX5 et, surtout, d’une autonomie de 12 heures sans réduction de bruit et de 12 heures avec. Toutes ces caractéristiques restent inchangées sur les nouveaux Master & Dynamic MW08 Sport.

Les nouveaux modèles MW08 Sport sont déjà disponibles sur le site du constructeur américain. Ils sont proposés en quatre coloris — noir, bleu, vert ou blanc — au prix de 349 euros.