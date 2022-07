Réputée chez les audiophiles, Beyerdynamic lance des écouteurs à l’autonomie impressionnante

Le constructeur allemand Beyerdymaic a annoncé ses premiers écouteurs sans fil à réduction de bruit, les Free Byrd, avec une autonomie annoncée jusqu'à 11 heures avec les écouteurs seuls.

Bien connu des amateurs de hifi et des ingénieurs du son, Beyerdynamic se lance désormais sur le segment des écouteurs sans fil. Le constructeur allemand a en effet présenté, jeudi 7 juillet, sa toute première paire d’écouteurs true wireless, les Beyerdynamic Free Byrd.

Il s’agit en fait d’écouteurs sans fil dotés d’une fonctionnalité de réduction active du bruit et avec un format sans tige. Les écouteurs viennent donc se loger entièrement dans le pavillon auriculaire, sans excroissance vers le bas, quitte à ce qu’ils dépassent vers l’extérieur, comme les Bose QuietComfort Earbuds. Beyerdynamic ne livre pas d’informations quant à sa solution de réduction active du bruit, qu’il s’agisse du nombre du niveau de réduction de bruit en dB ou du nombre de micros utilisés. La firme allemande indique cependant que quatre micros — deux sur chaque écouteur — sont utilisés durant les appels pour capter au mieux votre voix. Les Free Byrd proposent également un mode transparent pour rester conscient de son environnement.

Des écouteurs compatibles aptX Adaptive

Il en va de même pour la solution acoustique fournie. Si Beyerdynamic indique avoir intégré des « transducteurs puissants », on ne sait pas encore quel est leur format, même s’ils sont censés proposer une réponse en fréquence de 10 à 22 000 Hz. Néanmoins, le fabricant indique avoir rendu ses écouteurs compatibles non seulement avec les codecs audio Bluetooth AAC et SBC, mais également avec l’aptX Adaptive. Toujours au sujet de la connexion sans fil, les Beyerdynamic sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et proposent un mode faible latence pour réduire l’écart entre l’affichage et le son, en particulier utile pour les jeux mobiles.

Les Beyerdynamic Free Byrd // Source : Beyerdynamic

Concernant le format intra-auriculaire, Beyerdynamic n’y va pas de main morte. Les Free Byrd sont ainsi livrés avec rien de moins que huit paires d’embouts pour assurer à la fois le meilleur confort possible, mais également le moins de fuites sonores. Par ailleurs, sur ces huit paires, trois sont en mousse, plus adaptées, selon le constructeur, à un usage sportif — les écouteurs sont certifiés IPX4 donc résistants aux éclaboussures à la sueur ou à la pluie. Dans l’application, il sera par ailleurs possible d’adapter automatiquement le rendu sonore à la forme de votre conduit auditif grâce aux micros intégrés. Attention néanmoins, avec un poids de 7 grammes, les écouteurs affichent un poids relativement important par rapport aux références du secteur.

Il faut dire que les Beyerdynamic Free Byrd proposent une autonomie impressionnante, mesurée à 11 heures avec les écouteurs seuls d’après le constructeur. Le boîtier de recharge permet quant à lui de monter jusqu’à 30 heures d’autonomie. Soulignons que le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Les Beyerdynamic Free Byrd sont d’ores et déjà disponibles en noir ou en gris au prix de 229 euros.

