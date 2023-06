OpenFit : Shokz lance ses premiers écouteurs sans conduction osseuse

La marque chinoise Shokz, spécialiste des casques à conduction osseuse, a dévoilé ses OpenFit, des écouteurs plus traditionnels mais toujours sans isolation passive.

Depuis ses débuts en 2011, la marque Shokz s’est fait connaître pour ses casques à conduction osseuse, à l’instar du Shokz OpenRun Pro. Néanmoins, consciente des limites de cette technologie, notamment en terme de restitution des graves et des aigus, le constructeur a décidé d’annoncer, ce mardi, une paire d’écouteurs bien plus classiques, les Shokz OpenFit.

Comme leur nom l’indique, il s’agit cette fois d’écouteurs au format ouvert, qui ne viennent donc pas obstruer le conduit auditif. Cependant, contrairement aux AirPods 3 d’Apple ou aux FreeBuds 5 de Huawei, les OpenFit de Shokz ne sont pas non plus des écouteurs bouton. Ils sont en fait dotés de transducteurs dynamiques particulièrement larges, de 11 x 18 mm, qui viennent se positionner au sein de la conque de l’oreille et qui dirigent le bruit vers le conduit auditif sans être positionnés en son sein. De quoi assurer, comme sur les précédents casques de la marque, une bonne sécurité en permettant aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement — au détriment de l’isolation passive.

Pour améliorer le rendu sonore, Shokz combine deux algorithmes maison : OpenBass pour augmenter les graves et DirectPitch pour diriger le son vers le conduit auditif.

Des écouteurs confortables et ouverts

Les écouteurs de Shokz sont par ailleurs des écouteurs true wireless au format tour d’oreille, à l’instar des Beats PowersBeats Pro par exemple. Les armatures utilisées sont plutôt fines et les écouteurs plutôt léger pour ce type de format avec 8,3 grammes chacun. Shokz affirme également avoir utilisé du silicone ultra doux pour prévenir les irritations et assurer un confort optimal.

Concernant la connectivité, les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.2 et avec les codecs les plus classiques du marché, à savoir le AAC et le SBC. Ils ne sont pas compatibles Bluetooth multipoint mais fonctionnent avec l’appairage Google Fast Pair pour les smartphones Android. pour l’autonomie, Shokz annonce jusqu’à sept heures d’utilisation avec les écouteurs seuls et un total de 28 heures avec l’étui de recharge. Les OpenFit sont par ailleurs adaptés à un usage sportif grâce à une certification IP54 assurant une étanchéité contre la poussière, la transpiration, les éclaboussures ou la pluie.

Les Shokz OpenFit seront disponibles en France à compter du 6 juillet prochain. Ils seront déclinés en deux coloris, noir et beige, au prix de 199 euros.

