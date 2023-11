Pour les sportifs, mais pas que : les écouteurs Shokz baissent de prix pour le Black Friday

Et si vous optiez pour l’un des derniers écouteurs « ouverts » de Shokz ? Bien plus confortables et moins enfermant que des modèles intra-auriculaires, ces accessoires innovants profitent de belles remises pour le Black Friday.

Vous n’avez pas besoin de vous isoler des bruits extérieurs pour profiter de vos morceaux préférés. C’est ce que prouve la marque Shokz à travers ses modèles « ouverts » innovants. Sa promesse : un son puissant, un meilleur confort et une vigilance accrue lors de vos activités à l’extérieur.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 27 novembre, la marque affiche de belles remises sur ses écouteurs et casques « ouverts » :

Shokz : une approche novatrice à contre-courant du marché

Fondée en 2004, l’entreprise Shokz s’est immédiatement spécialisée dans les écouteurs sans fil à conduction osseuse. Un pari osé à l’aube du développement des technologies de réduction de bruit, mais qui fait aujourd’hui la force et la distinction de la marque.

Et pour cause, avec ses écouteurs « ouverts », Shokz allie confort et qualité sonore, sans pour autant obstruer le conduit auditif et surtout sans priver l’utilisateur de tout contact avec l’extérieur.

Pour parvenir à une telle prouesse, la marque s’est tout d’abord concentrée sur l’élaboration de modèles à conduction osseuse. Ici, pas question d’envoyer un son puissant et fort à l’aide de haut-parleurs et d’abîmer le tympan. Ces écouteurs fonctionnent sur la base de vibrations, qui sont automatiquement converties en son et en musique par l’oreille interne. Pensés avant tout pour le sport et respectueux de l’audition, tous ses modèles à conduction osseuse sont d’ailleurs élaborés en collaboration avec la Fédération Française d’Athlétisme.

Shokz a présenté cette année une autre nouveauté majeure : la technologie DirectPitch. Exit les vibrations, place à une redirection intelligente du son. Toutes les ondes sonores qui se dirigent vers le canal auditif sont automatiquement amplifiées par le système, tandis que les autres sont « annulées ». Cette technologie n’est pas sans rappeler la réduction de bruit active, mais permet quant à elle de laisser les oreilles libres.

Shokz OpenFit : le premier modèle équipé du DirectPitch

Le spécialiste de l’acoustique a lancé en juillet dernier ses premiers écouteurs établis sur la technologie DirectPitch : les OpenFit. Légers avec leur poids plume de 8,3 g par oreillette, ils s’avèrent très confortables à l’usage et sont donc particulièrement adaptés pour un usage prolongé au bureau. De plus, grâce à leur anneau longeant discrètement le lobe de l’oreille, ils restent bien en place. Aucun risque qu’ils ne tombent, y compris durant une séance intensive de running, de fitness ou encore de yoga.

Côté audio, Shokz a mis le paquet. Ses OpenFit propulsent le son à l’aide de larges haut-parleurs mesurant 18 x 11 mm et orientés directement vers le canal auditif. Et si le DirectPitch renforce la puissance du son, la marque s’est aussi attachée à amplifier les basses et à améliorer la clarté des aigus ainsi que des médiums. Enfin, pour garantir des appels fluides et agréables, Shokz a optimisé la position des microphones et a intégré une fonctionnalité d’annulation numérique du bruit ambiant.

De beaux atouts auxquels s’ajoute une large autonomie de 7 heures, pouvant être portée à 28 heures avec le boîtier de charge fourni.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 27 novembre, ces écouteurs innovants OpenFit sont disponibles au prix de 169 euros, au lieu de 199 euros.

Shokz OpenRun et OpenRun Pro : des casques de sport premium à conduction osseuse

Lancé en 2022, le casque OpenRun Pro est avant tout pensé pour les amateurs de sport. Équipé d’un bandeau, il s’ajuste confortablement à l’arrière de la tête pour un maintien optimal, même durant les activités les plus intenses et les plus acrobatiques comme l’escalade.

Sa résistance à la transpiration lui permet d’être parfaitement adapté aux sports mêlant endurance et haute intensité comme les marathons et les trails.

Fondé sur la technologie de conduction osseuse de 9ᵉ génération de Shokz, l’OpenRun Pro est doté de deux amplificateurs de basses. De plus, aucun risque que le Shokz OpenRun Pro ne vous lâche au beau milieu d’un entraînement ou même d’un marathon, la marque promettant jusqu’à 10 heures d’autonomie. En cas de besoin, 5 minutes de charge suffisent à apporter 1 h 30 d’écoute supplémentaire.

Jusqu’au 27 novembre, le casque Shokz OpenRun Pro est affiché à seulement 132,95 euros au lieu des 189,95 euros habituels, soit une belle remise de 30 %.

La marque propose également l’OpenRun à prix réduit. Plus accessible que le modèle Pro, puisqu’il est disponible à tout juste 97,95 euros, il conserve une grande partie des caractéristiques de l’OpenRun Pro, sans trop de compromis.

Sorti en 2021, ce modèle à bandeau embarque la 8ᵉ et non de la 9ᵉ génération de conduction osseuse de Shokz. Les basses sont donc légèrement moins optimisées que sur le dernier modèle, mais sont malgré tout profondes.

Dernière différence majeure avec le modèle Pro : l’autonomie. Celle-ci est réduite à huit heures, une durée qui reste largement suffisante pour agrémenter toutes ses séances de sport.

Shokz OpenMove : l’atout prix, mais toujours avec la conduction osseuse

Autre modèle phare de Shokz, le casque OpenMove à conduction osseuse de 7ᵉ génération est apprécié pour son excellent rapport équipements-prix. De plus, jusqu’au 27 novembre, il est affiché à tout juste 62,95 euros, soit une belle remise de 30 %. Voilà une bonne occasion de découvrir tout le savoir-faire de ce spécialiste acoustique.

Comme l’OpenRun, ce modèle dispose d’un bandeau arrière et garantit un bon maintien du casque. De plus, l’OpenMove bénéficie d’une autonomie de six heures et sont certifiés IP55 pour résister à la transpiration, ainsi qu’à l’eau. Vous n’aurez donc pas à faire demi-tour à la première goutte de pluie, de peur de trouver le temps long sans musique durant votre running.

OpenSwin : un modèle taillé pour la natation

Si les précédents modèles sont adaptés à la plupart des sports, la natation n’est généralement pas compatible avec ces casques. C’est pourquoi, Shokz a créé l’OpenSwim.

Contrairement au reste de la gamme, ce casque à conduction osseuse est entièrement étanche. En revanche, il ne s’appaire pas à votre smartphone par Bluetooth, mais comprend 4 Go de stockage en interne, ce qui vous permet d’enregistrer jusqu’à 1200 chansons au format MP3. Idéal pour garder son dynamisme au fil des longueurs, d’autant que l’OpenSwim affiche jusqu’à huit heures d’autonomie.

Durant le Black Friday, ce modèle atypique est proposé à 132,95 euros au lieu de 189,95 euros.