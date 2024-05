Ces enceintes portables JBL profitent d’une technologie ingénieuse pour gagner en puissance

JBL renouvelle sa gamme d'enceintes portables à succès avec les nouvelles Go 4 et Clip 5. La plus grande nouveauté ? La compatibilité Auracast pour diffuser du son simultanément sur plusieurs enceintes, et pas seulement celles de JBL.

Quel meilleur accessoire qu’une enceinte portable pour profiter pleinement de ses futures vacances d’été ? Suffisamment compact pour être emmené partout avec soi, mais assez puissant pour animer vos soirées, ce petit appareil est vite devenu un indispensable des moments passés à l’extérieur. Et sur ce segment, JBL s’est bâti une solide réputation.

Voilà maintenant plusieurs années que le constructeur américain enrichit son catalogue de plusieurs modèles d’enceintes portables, toujours plus performantes de génération en génération. Annoncées lors du salon CES de Las Vegas au début de l’année 2024, les JBL Go 4 et JBL Clip 5 sont les plus récentes représentantes de la marque. Elles sont disponibles à la Fnac à des prix aussi mini que leur gabarit :

JBL Go 4 : grande puissance et petit format

Ne vous fiez pas à son gabarit, la JBL Go 4 — qui a obtenu 8/10 lors de son test — a de la puissance à revendre. La plus populaire des petites enceintes de JBL s’est fait un nom grâce à l’étonnante qualité de sa restitution sonore. Celle-ci est soigneusement équilibrée, et vous pouvez même pousser le volume à un niveau plutôt élevé compte tenu de sa taille. Bien évidemment, cela ne remplacera pas votre home cinema à la maison, mais c’est largement suffisant pour animer une soirée entre amis dans le jardin.

Surtout, la JBL Go 4 profite d’une conception tout-terrain. Elle est entourée de plastiques et de textiles recyclées lui procurant un haut de niveau de protection aux chutes et aux chocs. Mieux, la certification IP 67 atteste de sa résistance à l’eau et aux poussières. Vous pouvez donc l’utiliser au bord d’une piscine ou sur une plage sans craindre de la mettre hors service. Côté batterie, JBL annonce une autonomie jusqu’à 7 heures, rechargeable en USB-C.

Si la JBL Go 4 profite d’améliorations sur la partie de l’audio et du design, la plus grande nouveauté réside dans la compatibilité Auracast. Auracast, c’est une nouveauté du protocole Bluetooth vous permettant de diffuser du son simultanément sur plusieurs appareils depuis une même source. Vous pouvez ainsi utiliser plusieurs enceintes JBL pour écouter le même morceau émis par votre smartphone, et profiter alors d’un son plus puissant et plus enveloppant. La bonne nouvelle, c’est que le protocole Auracast fonctionne avec les nouvelles enceintes JBL, mais également celles d’autres marques.

Malgré son lot d’évolutions par rapport à la génération précédente, la JBL Go 4 profite toujours d’un tarif extrêmement compétitif compte tenu de ses capacités. Elle est affichée au prix de 49,99 euros sur le site de la Fnac dans de jolis coloris : violet, rouge, bleu, blanc, rose, noir et camouflage.

JBL Clip 5 : l’enceinte à accrocher partout

Vous trouvez l’enceinte JBL Go 4 encore trop encombrante ? Le constructeur américain dispose d’un modèle encore plus compact et original dans son catalogue : la JBL Clip 5. Ici, l’enceinte portable profite d’un design singulier intégrant un mousqueton sur la partie supérieure. De cette façon, vous pouvez l’accrocher aux passants de ceinture d’un pantalon, à la bretelle d’un sac à dos, voire sur votre vélo. Vous l’avez compris, la JBL Clip 5 est pensée pour être emportée partout avec soi.

Là encore, la JBL Clip 5 impressionne par le son qu’elle dégage malgré son tout petit format. Elle n’a aucun mal à sonoriser vos moments passés à l’extérieur. Surtout, elle hérite des mêmes propriétés tout-terrain que la JBL Go 4. Comprenez qu’elle résiste très facilement aux petites chutes, à la poussière ou encore à l’eau. De quoi continuer la lecture de son podcast jusque dans sa douche.

Encore plus portable que la JBL Go 4, la JBL Clip 5 se montre par ailleurs plus autonome. Le constructeur annonce une autonomie pouvant atteindre les 12 heures. Enfin, les deux nouvelles enceintes partagent la même compatibilité avec la technologie Bluetooth Auracast. Vous pouvez donc les connecter entre elles pour diffuser la même musique, et même l’appairer avec des enceintes d’autres marques compatibles avec cette norme.

La JBL Clip est d’ores et déjà disponible à la Fnac au tarif de 69,99 euros. Là aussi, vous avez le choix du coloris, entre le blanc, le violet, le rouge, le bleu, le noir et le camouflage.