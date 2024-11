Méconnus mais de qualité, les produits audio Tronsmart sont en promotion pour le Single Day

Vous cherchez une enceinte Bluetooth efficace et pas chère ? Cela tombe bien ! À l’occasion du Single Day, Geekbuying vous propose de découvrir une bonne partie du catalogue Tronsmart à prix réduit.

Avec des marques aussi bien installées que JBL, Ultimate Ears ou encore Bose, il est assez difficile pour un nouvel arrivant de trouver sa place sur le marché des enceintes Bluetooth. Et pourtant. Depuis quelques années maintenant, produit après produit, Tronsmart commence à se faire une place et à trouver son public.

Son secret ? Des produits bien conçus, efficaces, qui s’améliorent à chaque itération et surtout, un positionnement tarifaire particulièrement intéressant.

Bien moins cher que leurs concurrents directs en temps normal, les produits issus de catalogue de Tronsmart sont aujourd’hui proposés à des tarifs encore plus intéressants. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est aujourd’hui que débutent les promotions du Single Day chez Geekbuying. L’occasion de découvrir une sélection d’enceintes Bluetooth à petit prix, en cumulant baisses de prix immédiates et coupons de réduction.

Notre sélection d’enceintes Tronsmart en promotion :

Geekbuying célèbre le Single Day avec une avalanche de coupons

Comme chaque année, le 11 novembre est synonyme de Single Day, une fête (non officielle) chinoise qui célèbre les célibataires à grand renfort d’offres commerciales. Pour l’occasion, Geekbuying propose de découvrir une large sélection de produits à petits prix, ainsi qu’une ribambelle de coupons destinés à faire baisser la facture de vos éventuels achats.

Un dispositif étendu qui va vous permettre de réaliser des économies pouvant s’élever jusqu’à 50 euros en fonction du montant de vos achats, et qui repose sur un système de codes de réduction à entrer au moment du checkout de votre panier. Geekbuying a mis les petits paniers dans les grands afin de proposer des coupons valables (mais non cumulables) sur l’intégralité de son site.

24NOV11S1 : obtenez 50 euros de réduction pour 550 euros d'achats

: obtenez 50 euros de réduction pour 550 euros d’achats 24NOV11S2 : obtenez 25 euros de réduction pour 300 euros d’achats

: obtenez 25 euros de réduction pour 300 euros d’achats 24NOV11S3 : obtenez 15 euros de réduction pour 200 euros d’achats

: obtenez 15 euros de réduction pour 200 euros d’achats 24NOV11S4 : obtenez 10 euros de réduction pour 100 euros d’achats

: obtenez 10 euros de réduction pour 100 euros d’achats 24NOV11S5 : obtenez 5 euros de réduction pour 50 euros d’achats

Tronsmart : découvrez l’enceinte qui va rythmer vos prochaines soirées

Bang Max : une enceinte XXL puissante, efficace et accessible

L’enceinte Bluetooth Bang Max est incontestablement le fleuron du catalogue de Tronsmart. Assez imposante, mais facilement transportable grâce à sa poignée ergonomique garnie de caoutchouc, elle embarque une jolie puissance de 130W, idéale pour les soirées en intérieur comme en extérieur (grâce à la certification IPX6 contre l’eau). D’autant qu’elle possède une très bonne autonomie qui peut aller jusqu’à 24 heures en fonction des options activées.

Disposant d’un equalizer personnalisable (via l’application ad hoc), d’un système d’illumination LED lui aussi personnalisable, la Tronsmart Band Smart possède aussi quelques petits avantages supplémentaires, comme la possibilité d’y brancher un micro et une guitare si le besoin s’en fait sentir. Habituellement proposée à 239 euros sur Geekbuying, elle est actuellement disponible à 119 euros grâce au coupon NNNFRTBMS.

Halo 200 : le compagnon idéal pour vos soirées karaoké

Avec sa Halo 200, Tronsmart propose une enceinte un peu spéciale, dédiée aux soirées karaoké à la maison ou à l’animation en milieu suburbain. Disposant d’une puissance totale de 120W grâce à deux tweeters, deux mid-tweeters et deux woofers, elle offre un son puissant qui mettra en valeur (ou non) vos performances musicales.

Afin d’animer vos performances et enrichir votre soirée, elle dispose d’un système d’éclairage LED qui bat au rythme de la musique diffusée. Une bonne manière de créer une ambiance festive en quelques instants. Livrée avec deux micros, la Halo 200 est proposée à 119 euros pour le Single Day au lieu de 217 euros en temps normal, grâce au coupon NNNFRTH2K2. Une version dotée d’un seul micro est aussi disponible pour 10 euros de moins, soit 109 euros avec le coupon NNNFRTH2K2.

Mirtune S100 : un son puissant à emporter partout

Si vous cherchez une petite enceinte Bluetooth à transporter partout avec vous, la Mirtune S100 est peut-être faite pour vous. Compacte, facilement transportable grâce à une poignée rétractable en caoutchouc, elle ne lésine pas non plus sur la qualité sonore et la puissance. Avec 50W au total, répartis entre un subwoofer et deux tweeters, elle dispose aussi d’un mode qui renforce les basses.

Comme la Bang Max, cette enceinte dispose d’un égaliseur réglable via l’application, et peut être connectée à d’autres Mirtune S100 pour enrichir le son. Ajoutez à cela une certification IPX7 et une autonomie estimée à 20 heures, et vous obtenez la partenaire idéale pour vos soirées et vos déplacements. Proposée à 85 euros, cette enceinte passe à 64,99 euros pour le Single Day avec le coupon NNNFRTMS100.

Qui est Tronsmart, la marque audio qui monte actuellement ?

Fondée en 2013 à Shenzen, Tronsmart (combinaison d’Electron et Smart) est une société spécialisée dans les appareils audio, et plus précisément dans les enceintes Bluetooth, les casques et les écouteurs. Son but ? Offrir à ses clients des produits de qualité à un prix abordable. Une philosophie qui semble fonctionner puisque les produits Tronsmart sont aujourd’hui disponibles dans plus de 90 pays à travers le monde.

Depuis ses débuts, Tronsmart s’est échiné à enrichir son catalogue de nouveaux produits aux fonctionnalités innovantes. En neuf ans, et grâce à une équipe d’ingénieurs en R&D à la pointe, la société a déposé de nombreux brevets pour ses technologies (SoundPulse ou TuneConn) et obtenu plus de 20 certifications internationales.