BMW E-Power Roadster : un concept prometteur d’une moto électrique puissante

La marque allemande BMW a convié une poignée de journalistes européens à une présentation de sa moto électrique E-Power Roadster Concept. Encore en phase de développement, l’engin n’en reste pas moins prometteur.

Que BMW soit positionné sur le créneau des voitures électriques, ce n’est plus un secret. En témoignent les récentes informations révélées au sujet de son futur coupé quatre portes i4. Sa gamme hybride jouit quant à elle d’un certain succès outre-Rhin, d’après les derniers chiffres encourageants publiés par le fabricant allemand. Mais jusque-là, rien ne prédisait la sortie ou le développement d’une moto électrique.

Déjà positionnée sur le créneau des deux roues au travers de son scooter zéro émission C Evolution, la multinationale semble déterminée à poursuivre ses efforts en la matière. Mais du côté des motos, en l’occurrence. Le groupe a ainsi convié une poignée de journalistes à son centre d’essais de Miramas, dans le sud de la France, pour leur présenter un concept de moto électrifiée loin d’être aboutie.

Ne vous fiez pas à son apparence

L’E-Power Roadster Concept, de son nom, a encore du chemin à faire en matière de design. Mais l’invitation de BMW n’avait pas pour vocation d’éblouir les mirettes des spécialistes venus pour l’occasion. L’idée étant de présenter un produit en phase de développement destiné, à l’avenir, à rouler sur nos routes. Une première série de caractéristiques a même été communiquée, rapporte le média britannique Motor Cycle News.

L’E-Power Roadster s’équipe ainsi d’un moteur de 136 chevaux (100 kW), lequel lui permet de grimper jusqu’à 160 km/h et d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 2,9 secondes, soit un dixième de moins que la LiveWire de Harley-Davidson. Sa batterie logée dans le boîtier métallique central offre une capacité nominale de 13 km/h : de quoi avaler une distance de 200 kilomètres au maximum.

Des objectifs ambitieux

« Nous sommes vraiment satisfaits du résultat final du C Evolution, mais ce scooter reste une solution pour un usage urbain. Ce E-Power Roadster est une moto sportive destinée aux personnes qui veulent se déplacer en montagne et apprécier leur expérience », a déclaré Christoph Lischka, en charge de BMW Motorrad. Et de poursuivre : « pour ce type d’utilisateur, l’engin doit proposer une autonomie de 200 kilomètres ».

Un seuil minimum que les équipes d’ingénieurs souhaitent dépasser : « Nous ne commercialiserons pas un modèle qui n’est pas capable d’offrir un rayon d’action oscillant entre 200 et 300 kilomètres », assure M. Lischka. D’un poids de 290 kilos, le deux-roues pourrait à l’avenir s’alléger de 30 kilos. BMW travaille également sur un système refroidissement avancé de la batterie, charge rapide oblige.

De ce fait, l’E-Power Roadster Concept retrouverait 180 kilomètres d’autonomie en l’espace de trente minutes. Autant de chiffres à prendre avec des pincettes tant que le groupe ne l’a pas démontré.