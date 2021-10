Scooter électrique Silence S01 : une version Basic plus abordable, mais pas sans concessions

Le scooter électrique Silence S01 a droit à une version entrée de gamme nommée Basic. Pour 1100 euros d’économie, ce deux-roues perd quelques kW de puissance.

Introduit en 2019 par la start-up barcelonaise Silence, le S01 a depuis inspiré un certain Seat, dont le Seat MÓ n’est autre qu’une version rebadgée. Jusqu’ici, le Silence S01 disposait de deux versions : la Connected à 6990 euros et la Standard — non connectée — à 6790 euros.

À ce duo s’ajoute une troisième itération, la Basic, comme l’ont remarqué les sites Hibridos y Electricos et Moto Services. Ce modèle entrée de gamme perd 1100 euros sur la note finale et s’affiche à 5890 euros. Cette économie financière joue forcément sur sa fiche technique, légèrement en deçà par rapport à ses grands frères.

Moins d’autonomie et de puissance

Déjà, la puissance du modèle chute d’un cran : de 7 à 5 kW, pour une vitesse maximale de 85 km/h en mode City et de 70 km/h en mode Eco. D’ailleurs, le mode Sport disparaît et ne fait plus partie de ses attributs. Sans grande surprise, aucune fonctionnalité connectée n’est au programme de cet équivalent 125cc.

Ces petites évolutions interviennent aussi sur la capacité énergétique de la batterie : 4,1 kWh (contre 5,6 kWh sur la version Connected). L’autonomie chute donc à 100 kilomètres, ce qui reste tout de même intéressant pour des trajets urbains quotidiens. Ce plus petit accumulateur est cependant plus rapide à se recharger : entre 5 à 7 heures.

Loin d’en avoir fini avec son S01, Silence compte ajouter une version Premium dans un avenir relativement proche, d’après les propos du PDG de Silence, Carlos Sotelo. Relayé par Moto Services, l’intéressé a évoqué « un nouveau modèle, à l’autre bout du spectre, qui s’adresse aux particuliers qui en font un usage plus intensif et demandent des performances accrues ».

Rendez-vous à l’EICMA ?

Et de poursuivre : « Cette version Premium comportera également une série de composants beaucoup plus exclusifs ». Silence pourrait tout à fait profiter du salon EICMA 2021 (23 – 28 novembre) pour présenter cette fameuse version Premium au grand public. Événement au cours duquel de nombreux autres constructeurs devraient faire du bruit.

Le salon de Milan donne en effet une belle opportunité à Super Soco, par exemple, de montrer en chair et en os son maxi-scooter électrique CT-3, attendu de pied ferme.