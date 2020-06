Seat eScooter : 125 km d’autonomie pour la version finale de son scooter électrique

Intronisés sous le nom de marque SEAT MÓ, les deux-roues électriques eScooter 125 et eKickScooter 65, scooter d’un côté et trottinette de l’autre, ont eu le droit à une présentation complète du constructeur espagnol. Ce dernier apporte ainsi ses premières solutions dédiées à la mobilité urbaine électrique.

En novembre 2019, la firme d’outre-Pyrénées Seat créait la sensation en levant le voile sur deux nouveaux véhicules électriques situés aux antipodes de ses standards habituels : le scooter eScooter 125 et la trottinette eKickScooter 65, à l’époque introduits dans une version presque finalisée. Sept mois plus tard, le constructeur ibérique remet le couvert au travers d’un communiqué de presse complet et détaillé à leur sujet.

Autonomie revue à la hausse

« Le SEAT MÓ eScooter 125, la SEAT MÓ eKickScooter 65 et notre arrivée dans le monde du moto-partage démontrent notre volonté de nous adapter aux nouveaux besoins des villes et de leurs habitants, en fournissant des solutions de micro-mobilité efficaces et durables », a déclaré Lucas Casasnovas, responsable de SEAT MÓ.

Pour l’occasion, Seat a effectué plusieurs modifications techniques du deux-roues premier nommé : l’eScooter 125 ne jouit plus d’une autonomie de 115 kilomètres, mais de 125 kilomètres, grâce à sa batterie amovible de 5,6 kWh. Viennent également s’ajouter trois coloris exclusifs, que sont le Daring Red, Dark Aluminium et l’Oxygen White. Pour le reste, les spécifications de cet équivalent 125cc n’ont peu ou prou pas changé :

Moteur : puissance maximale de 9 kW

Couple : 240 Nm

Vitesse maximale : 95 km/h

Accélération : de 0 à 50 km/h en 3,9 secondes

Modes de conduite : City, Sport, Eco et marche arrière

Coffre : peut accueillir jusqu’à deux casques sous la selle

Deux ports USB

Application mobile

Une trottinette bridée à 20 km/h

Une version consacrée au moto-partage, et uniquement disponible en Dark Aluminium mat avec des autocollants spécifiques, bénéficiera par ailleurs d’éléments supplémentaires pour répondre aux besoins des utilisateurs, comme un top case pour ranger d’autres casques, ainsi qu’un support de téléphone.

La trottinette électrique eKickScooter 65 propose quant à elle un rayon d’action de 65 kilomètres, rendue possible grâce à sa batterie de 551 Wh. Côté puissance, comptez sur un moteur de 350W, pour une vitesse de pointe de 20 km/h. L’engin a volontairement été bridé à cette allure afin de respecter les réglementations des pays européens les plus stricts. Trois modes de conduite (Eco, Drive et Sport) s’ajoutent aussi à l’expérience.

Notons enfin la présence de feux avant et arrière, « ainsi que d’un feu de stop et de réflecteurs latéraux/arrière qui augmentent la visibilité », indique la filiale de Volkswagen, qui ajoute : « De plus, le système de frein électronique avant associé à un frein arrière à tambour améliore la sécurité ». Seul coloris disponible : le Daring Red. La grille tarifaire du scooter et de la trottinette électriques n’a pas encore été communiquée.