Motron présente trois scooters électriques abordables bientôt lancés en France

Nouvelle marque fraîchement créée par le constructeur KSR Moto, Motron Motorcycles met l’accent sur les deux-roues abordables, aussi bien thermiques qu’électriques. Quatre engins branchés - trois scooters et une mini moto - ont déjà été présentés. Lancement en France au premier trimestre 2021.

Une nouvelle gamme de deux-roues électriques 50cc est en approche en France. Signée Motron Motorcycles, la nouvelle marque du fabricant autrichien KSR Moto veut séduire le grand public avec des produits ciblant le segment entrée et milieu de gamme. Mais surtout, elle mise sur un « rapport qualité/prix exceptionnel », de ses dires.

Quatre modèles électriques en approche

En collaboration avec des partenaires industriels réputés et originaires d’Asie, sans pour autant les citer, Motron a imaginé un catalogue inédit articulé autour de dix premiers modèles : six thermiques et quatre électriques. C’est bien évidemment cette deuxième catégorie de produits qui nous intéresse ici.

Parmi l’offre électrique, se trouvent trois scooters et une mini moto, tous cantonnés à la catégorie des 50cc au regard de leur vitesse maximale de 45 km/h. Leur prix oscille également entre 1899 et 2999 euros. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques par modèle :

Voltz

Puissance maximale : 2 kW

Couple : 47,5 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 1248 Wh

Autonomie : 49 kilomètres

Poids (avec batterie) : 64 kg

Prix : 1899 euros

Cubertino

Puissance maximale : 1,5 kW

Couple : 32 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 1560 Wh

Autonomie : 56 kilomètres

Poids (avec batterie) : 78 kg

Prix : 1999 euros

Whizz

Puissance maximale : 2 kW

Couple : 45 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 1440 Wh

Autonomie : 46 kilomètres

Poids (avec batterie) : 87 kg

Prix : 2399 euros

Vizion

Puissance maximale : 1,85 kW

Couple : 14,6 Nm

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 1872 Wh

Autonomie : 79 kilomètres

Poids (avec batterie) : 100 kg

Prix : 2999 euros

Vous remarquerez que l’autonomie des quatre modèles ne dépasse jamais les 100 kilomètres. Si la vitesse maximale de 45 km/h les cantonnait déjà à la ville, leur rayon d’action renforce encore plus cette idée.

Ce quator sera lancé dans plusieurs pays européens au premier trimestre 2021. Bonne nouvelle : la France — mais aussi la Belgique ou la Suisse, pour ne citer qu’eux — fait partie des heureux élus.