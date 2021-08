Airbnb s’adapte aux voitures électriques : cherchez un logement avec prise de recharge

Airbnb s’adapte aux évolutions du marché automobile en intégrant un nouveau filtre de recherche « Chargeur EV ». Mais des manques (type de prise) sont encore à signaler pour parfaire l’expérience.

Petit à petit, les voitures électriques prennent une place de plus en plus importante dans notre paysage automobile. Tant et si bien qu’en 2035, elles prendront le relais des véhicules thermiques qui seront alors interdits à la vente en Europe. En partant de ces postulats, nombreuses sont les plateformes et autres services à s’adapter.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : les applications mobiles permettant de trouver des bornes de recharge

Mieux répondre aux besoins

Récemment, Airbnb a franchi un nouveau cap en proposant un filtre de recherche inédit : « Chargeur EV », qui indique à l’utilisateur si un logement est équipé d’une prise de recharge pour voiture électrique. Un bon moyen de savoir si votre location réservée pendant une semaine de vacances, par exemple, correspond encore mieux à vos besoins.

Les grands trajets en voiture électrique ne relèvent plus de l’impossible — même s’ils restent moins pratiques qu’avec une thermique –, et les voyages loin de son domicile requièrent parfois des infrastructures adéquates. Dans cette situation, une prise de recharge peut s’avérer être un vrai plus et un confort supplémentaire lors d’un séjour.

Une filtre à affiner

Ici, Airbnb est conscient que les VE prennent de l’ampleur et que de nouvelles attentes autour de cette filière prennent vie. Mais si ses efforts sont louables, il serait intéressant pour la plateforme d’aller encore plus loin dans sa démarche. Comme le souligne Automobile Propre, le filtre de recherche mériterait à être plus précis.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : les longs trajets sont-ils toujours plus économiques ?

En effet, aucune information sur le type de chargeur et les tarifs n’est à l’ordre du jour. Il faudra pour cela directement s’adresser à l’auteur ou l’autrice de l’annonce, ou alors éplucher le profil du logement pour en savoir davantage.