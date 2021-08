Oubliez la Tesla Model S Plaid, la surpuissante Rimac Nevara bat tous les records d’accélération

Les records tombent de plus en plus rapidement dans le monde de l’électrique. Aujourd’hui, Rimac fait une démonstration de force avec sa supercar « Nevera ». Record du monde du quart de mile et du 0 à 100 km/h en départ arrêté, rien que ça.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, la Tesla Model S Plaid battait le record du monde du quart de mile et du 0 à 96 km/h. Il n’aura pas fallu longtemps pour qu’elle soit détrônée. La supercar de Rimac, baptisée Nevera, vient de battre ces deux records.

0 à 100 km/h en 2 secondes

Lors des essais de la chaîne YouTube DragTimes, le quart de mile a été abattu en 8,58 secondes avec une vitesse maximale de 270 km/h, et le 0 à 100 km/h en 2,0 secondes par le bolide de 1 914 chevaux.

Bien que les deux véhicules ne jouent pas dans la même cour (2 millions d’euros pour la Rimac, 130 000 euros pour la Tesla), la Nevera et la Model S Plaid sont souvent comparées pour montrer les performances hallucinantes des véhicules électriques d’aujourd’hui.

Le record du quart de mile est donc aujourd’hui détenu par cette Rimac Nevera, avec un résultat mesuré encore meilleur que ce que le constructeur annonce. 8,58 secondes contre 8,6 secondes promises, il n’y a pas de mensonge. Pour rappel, la Model S Plaid avait effectué les quelques 402 mètres en 9,08 secondes.

Une performance constante

Ce qui est le plus frappant avec cette Nevera, c’est le fait que les performances restent maximales même après plusieurs départs arrêtés répétés. En effet, dans la vidéo de DragTimes, il est spécifié que les records ont été battus lors du onzième essai.

Avec une batterie de 120 kWh et quatre moteurs, la vraie voiture qui pourra rivaliser avec la Nevera de Rimac sera sans doute la Tesla Roadster, attendue comme le messie par certains, mais toujours loin d’être prête.

En attendant, nul doute que la reine de la piste demeurera encore quelques temps la Nevera, comme le montre la prise en main en vidéo de plus de 20 minutes ci-dessus.